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Владельца самого известного ночного клуба в Ярославле проверят на педофилию
24 января 2018
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Известного ярославского бизнесмена Владимира Г. проверяют на склонность к педофилии. Ему назначили комплексные психолого-сексолого-психиатрические экспертизы. С потерпевшими также работают психологи. Пока бизнесмен не спешит сотрудничать со следствием.
— Изначально он отрицал свою вину, а сейчас и вовсе отказывается давать показания, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
Бизнесмен попался в октябре прошлого года. Ему предъявили обвинение в изнасиловании.
— Не менее пяти раз он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении четырёх девочек в возрасте от 8 до 10 лет, — рассказали в управлении СКР по Ярославской области о подробностях обвинения по уголовному делу.
Известно, что жертв он выбирал случайно на улице. Случайным был и выбор мест совершения преступлений — всё происходило в Красноперекопском районе Ярославля. Как сообщают следователи, преступления мужчина совершал с декабря 2016 года вплоть до сентября 2017-го.
Сейчас он находится под стражей.
Фото: Александра Савельева
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