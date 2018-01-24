Конец света: в Рыбинске на набережной затопило фонари

Основания фонарных столбов скрыты под водой

Из-за паводка городские службы Рыбинска отключили фонари на нижнем ярусе набережной от улицы Средне-Казанской до улицы Бородулина. Пешеходную зону затопило, под водой оказались и основы фонарных столбов.

— Контактная сеть, которая обеспечивает работу светильников, оказалась в зоне затопления и была отключена сразу, — рассказал заместитель главы города по городскому хозяйству Алексей Рябченков. — Возобновлять её работу сейчас опасно. Есть вероятность, что имеются повреждения контактов и изоляции электропроводки.

Проверять проводку будут только после того, как весь снег и лед на набережной растает — в марте или апреле.

Подъем воды в Волге связывают с переходом Рыбинской ГЭС в середине января на полную мощность.