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Конец света: в Рыбинске на набережной затопило фонари
24 января 2018
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Из-за паводка городские службы Рыбинска отключили фонари на нижнем ярусе набережной от улицы Средне-Казанской до улицы Бородулина. Пешеходную зону затопило, под водой оказались и основы фонарных столбов.
— Контактная сеть, которая обеспечивает работу светильников, оказалась в зоне затопления и была отключена сразу, — рассказал заместитель главы города по городскому хозяйству Алексей Рябченков. — Возобновлять её работу сейчас опасно. Есть вероятность, что имеются повреждения контактов и изоляции электропроводки.
Проверять проводку будут только после того, как весь снег и лед на набережной растает — в марте или апреле.
Подъем воды в Волге связывают с переходом Рыбинской ГЭС в середине января на полную мощность.
Фото: Владимир Пинаев
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