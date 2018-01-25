Наши в Америке: здесь учат детей иначе, чем в России

Школа в Америке

В новой серии о настоящей жизни в Америке ярославцы расскажут о школьном образовании в Штатах. Дочь экс-заммэра Ярославля Дмитрия Донскова поступила в частную школу в США — чем отличается образование за океаном от наших школ?

О. Образование

— В связи с тем, что мы не имели статуса для проживании в Америке в течение учебного года, наша дочь могла пойти только в частную школу. Мы выбрали North Broward Preparatory School ещё находясь в России, найдя её на выставке образования в Москве. Выбор был обусловлен наличием в школе пансиона для проживания, необходимого для дочери, т.к. мы не могли провести в Америке полный учебный год. И хотя мы внимательно изучили сайт и гугл-карту школы и знали, какая она — тем не менее по приезду были сильно впечатлены. Для начала — материальной базой, затем — самой системой образовательного процесса.

Знаменитые школьные шкафчики

Если коротко — система нацелена на то, чтобы ребенку было интересно, чтобы он научился самостоятельно планировать своё время, изучать материал, формулировать и отстаивать свою точку зрения. При этом — строжайшая дисциплина, никакой возможности «схалявить» или «сфилонить» — на это нацелено всё — количество занятий, частота проверки материалов, использование программного обеспечения, и даже обязательное контролируемое время выполнения домашнего задания. Что интересно, при этом оценка остаётся приватным делом ученика, его родителей и педагога — оценки никогда не объявляются вслух, нигде не публикуются, и работы выдаются так, чтобы ученики не видели результатов друг друга. При этом оценить свой результат относительно других возможно: в приложении стоит оценка каждого задания ученика, средний балл класса по этому заданию, высший и низший балл в классе.

В общем — примерно так я представляла себе по книгам и фильмам классическое английское образование. Наша Даша учится в средней школе, в 8 классе. Учебный процесс построен следующим образом.

Каждый год — тесты на определение уровня знаний

— В начале учебного года все новые ученики сдают тесты по английскому и математике. На основании них ученик определяется в класс либо начинающих (основывается на знании языка) — English as a second language (ESOL), либо в класс с теми, у кого английский — родной.

Важно то, что у каждого ученика определяется его уровень знаний по каждому предмету, и он направляется в группу, соответствующую его уровню знаний. Таким образом, ребенок может учиться, например, в самой продвинутой группе по математике, и в самой начинающей по истории. Кроме того, это означает, что нет как такового класса в нашем понимании — в каждой группе свой состав учеников.

Всего ученики изучают пять обязательных предметов: английский, математика, естественные науки, литература и американская история. Также ученик может выбрать дополнительно два предмета, и менять их хоть каждый триместр. Даша выбрала на первый триместр дебаты и digital art (компьютерная графика).

В классах много техники и специальных устройств

Каждый день у учеников семь уроков (все предметы). Начинают с 8:20 утра. В течение дня большой часовой перерыв на ланч. Если кто-то из учеников отстаёт по какому-то предмету (или сам чувствует, что что-то не понял), то он приходит на дополнительное занятие с педагогом либо в 7:40, либо остаётся после уроков. Также после уроков проходят спортивные тренировки и занятия в клубах по интересам. Таким образом, занятия длятся до 17 часов. После этого учеников отвозят из кампуса в пансион, в 18:00 ужин, свободное время. С 19:00 до 21:00 — время для подготовки домашнего задания. Оно обязательно для всех, кроме учеников, учащихся на сплошные А (видимо, предполагается, что они и так готовятся, их не нужно контролировать). Все ученики сидят в своих комнатах за столами, с открытой дверью, и их контролируют воспитатели. В 22:30 отбой. Так проходят 5 дней в неделю. В выходные делаются послабления — можно не спать до полуночи, утром — наоборот долго спать (завтрак в 11). В субботу и воскресенье организуются различные экскурсии и спортивные мероприятия, также ребенок может пойти домой к родителям или друзьям. Обязательно нужно вернуться к 19:00 воскресенья — наступает очередное время подготовки домашнего задания.

Большинство заданий выполняется на компьютере или планшете. Довольно много задают читать. Также очень много пишется эссе, где нужно проанализировать прочитанное и выразить свою точку зрения. Вообще, очень много внимания уделяется именно анализу, формированию своего мнения, и выражению своих мыслей устно и письменно.

Регулярно бывают творческие задания — снять видео, сделать наглядную информацию и так далее. Также много внимания уделяется практическим работам. Мы уточнили — в кабинете биологии не просто так такие столы. Там действительно режут лягушек и прочее. Правда, только старшие классы и те, кто выбрал «продвинутую» биологию, чтобы поступать в профильные университеты.

Интересно, что ученики из разных стран очень быстро принимают американский конкурентный подход, и никто ни у кого не списывает, «коллективно» домашние задания не выполняют.

Нам очень нравится постоянная проверка усвоения материала и большое количество оценок. Оценивается работа почти на каждом уроке в классе и каждое домашнее задание. При чем не просто оценивается, но на многие работы учитель пишет отзыв — хвалит то, что получилось; советует что исправить в следующий раз. Если на математике или науке при тесте много учеников сделали типовую ошибку — на уроке ещё раз разбирают материал.

Во дворе школы

Все домашние задания (они, бывают, задаются не на 1 день) и все оценки, а также календарь учебного процесса с планируемыми тестами, можно увидеть в приложении CANVAS, доступ к которому есть у учителей, учеников, и родителей. Это приложение используется также многими университетами в Америке, и в нашей школе считают, что оно не только помогает ученикам планировать своё время, но и готовит их к учебе в университете.

Особенности