Завтра вынесут приговор 17-летней маме, заморившей голодом 9-месячного сына

Ребёнок умирал в одиночестве несколько дней

17-летней маме, которая заморила голодом собственного сына, завтра вынесут приговор. Об этом рассказала пресс-секретарь ярославского областного суда Наталья Сарбунова. Сегодня в ростовском суде состоялось второе заседание, на котором выступали свидетели, которые не могли прийти на первое слушание. После этого суд удалился на совещание.

Жители Ростова, которые пришли на заседание, рассказали, что молодая мама вела себя непринуждённо. А во время перерыва о чём-то разговаривала со своей матерью и улыбалась.

На первом слушании нам удалось пообщаться с матерью девушки.

— Я дочку спрашивала, зачем она так поступила. Она сказала: «Не знаю» и заревела. Но говорила, что он ей мешает спать. Я ребёнка полюбила. Привязалась. Жалко его. Пусть уж лучше её посадят, — сказала тогда мать девушки.

Чудовищный случай произошёл в Ростовском районе в сентябре прошлого года. Там 17-летняя мама положила 9-месячного сына в коляску, заперла его и ушла из дома. Спустя несколько дней малыша нашли мёртвым. Он умер от голода и обезвоживания.