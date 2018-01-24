|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Завтра вынесут приговор 17-летней маме, заморившей голодом 9-месячного сына
24 января 2018
3 504 1
17-летней маме, которая заморила голодом собственного сына, завтра вынесут приговор. Об этом рассказала пресс-секретарь ярославского областного суда Наталья Сарбунова. Сегодня в ростовском суде состоялось второе заседание, на котором выступали свидетели, которые не могли прийти на первое слушание. После этого суд удалился на совещание.
Жители Ростова, которые пришли на заседание, рассказали, что молодая мама вела себя непринуждённо. А во время перерыва о чём-то разговаривала со своей матерью и улыбалась.
На первом слушании нам удалось пообщаться с матерью девушки.
— Я дочку спрашивала, зачем она так поступила. Она сказала: «Не знаю» и заревела. Но говорила, что он ей мешает спать. Я ребёнка полюбила. Привязалась. Жалко его. Пусть уж лучше её посадят, — сказала тогда мать девушки.
Чудовищный случай произошёл в Ростовском районе в сентябре прошлого года. Там 17-летняя мама положила 9-месячного сына в коляску, заперла его и ушла из дома. Спустя несколько дней малыша нашли мёртвым. Он умер от голода и обезвоживания.
Фото: Валера Волк/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
шапка огонь далее
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Моим детям понравилось! Мне... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров