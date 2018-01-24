В Ярославле ищут машину, которая сбила школьницу и скрылась

Мать сбитой девушки обратилась в ГИБДД

В Ярославле ищут виновника и свидетелей ДТП на пересечении улицы Советской и проспекта Ленина. Здесь легковушка сбила 15-летнюю школьницу и скрылась.

Авария произошла 18 января в 8:20 утра на переходе перекрёстка.

— В дежурную часть позвонила мать пострадавшей, — рассказали в УГИБДД по Ярославской области. — В травмпункте больницы имени Соловьёва подтвердили — у девочки травма обоих коленных суставов.

ГИБДД просит всех, кто мог стать свидетелем аварии, сообщить об этом по телефону: 30-10-10.