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В Ярославле ищут машину, которая сбила школьницу и скрылась
24 января 2018
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В Ярославле ищут виновника и свидетелей ДТП на пересечении улицы Советской и проспекта Ленина. Здесь легковушка сбила 15-летнюю школьницу и скрылась.
Авария произошла 18 января в 8:20 утра на переходе перекрёстка.
— В дежурную часть позвонила мать пострадавшей, — рассказали в УГИБДД по Ярославской области. — В травмпункте больницы имени Соловьёва подтвердили — у девочки травма обоих коленных суставов.
ГИБДД просит всех, кто мог стать свидетелем аварии, сообщить об этом по телефону: 30-10-10.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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