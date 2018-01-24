«Нас подожгли»: почему у санатория «Красный холм» сгорел дом на восемь семей

Барак загорелся, когда никого из жильцов не было дома

Санаторий «Красный холм» в Ярославском районе живёт своей обычной жизнью. По свежему снегу неспешно гуляют постояльцы. А над санаторием висит запах гари. На отдыхающих с тоской смотрят погорельцы дома по соседству. Страшный чёрный барак пустыми окнами повернут как раз к санаторию. Деревянный дом стоит чуть ли не посередине территории. Около него толпятся погорельцы. В домах жили восемь семей. Всего около 20 человек.

— Это всё, что удалось спасти, — показывает мужчина на маленькую кучку вещей, валяющихся на снегу, — сумку да мешок.

— А у некоторых вообще всё сгорело, — перебивает его, вздыхая, другой житель дома.

«Нас подожгли»

Погорельцы уверены: их дом подожгли. Причём, они, не стесняясь, вслух говорят фамилию заказчика пожара — Мухин. Санаторий, на территории которого стоит сгоревший барак, принадлежит известному в Ярославле бизнесмену Евгению Мухину. Жильцы барака уверены, что они мешали предпринимателю развивать свой лечебно-оздоровительный бизнес.

— Нам давно угрожали, предупреждали, что наш дом мешает санаторию, — рассказали погорельцы. — Вчера сотрудники санатория ходили тут рядом и смеялись над нами, ещё и вещи спасать мешали. Мы сто раз слышали, что на месте этого дома должен быть теннисный корт.

Собак спасали через окно

Во время пожара пострадали и машины жильцов дома, припаркованные рядом

Пожар, по словам жильцов дома, начался в пустующих комнатах, там, где дворники санатория хранили свой инвентарь.

— Так хитро подожгли, когда никого в доме не было, — добавили жители барака. — Пожар увидели, когда огонь уже разгорелся. Мы бросились внутрь, чтобы спасти хоть какие-то вещи, деньги и документы. Но некоторые были далеко и не успели этого сделать. Двух собак мы через окно в снег выбросили. Не нашли кошку Нюру. Похоже, что она от страха забилась в какой-то угол и сгорела заживо.

Дом, которого нет

Кое-кто из погорельцев смог спасти свои вещи. Но не все

Сотрудники санатория говорят, что складские комнаты в доме действительно были. Но с выводами о причинах пожара просят не торопиться.

— Работают специалисты Госпожнадзора, давайте дождёмся результатов экспертизы, — говорят представители «Красного холма». — Да и незачем нам поджигать этот дом. Вокруг полно свободного места, неужели нам негде построить теннисный корт?

Дом, который сгорел, хоть и стоит на земле «Красного холма», но на балансе санатория не числится. Собственно, дом не числится вообще ни на ком. Такой парадокс. Так сложилось исторически, что здания по документам нет, а люди в нём жили. И даже были там прописаны.

— В 1990-е годы никто из жильцов не позаботился о приватизации своего имущества, — объяснили в руководстве «Красного холма». — У нас в других санаториях есть подобные дома, но там они оформлены в собственность.

Погорельцам негде жить

Сгоревший барак теперь не пригоден для жилья. Скорее всего, его придётся сносить

— Они тут вообще неплохо пристроились, — жалуются на них в администрации санатория. — Многие за коммунальные услуги не платили, долгов накопили. А отключать их от отопления и электричества нельзя. Так и жили за наш счёт.

Как бы там ни было, а людям теперь жить негде. Им обещают дать какое-то временное жильё, и они ждут.

— Говорят, что здесь в посёлке неподалёку нас заселят в общежитие, — сказали погорельцы. — В местной администрации говорят, что решать вопрос с нашим временным расселением будут дня два, а то и четыре. Но куда мы денем собак? С ними туда нельзя.

Вчера люди обзванивали своих родственников и знакомых и просились к ним на ночлег. Сегодня, вероятно, им снова придётся переночевать в гостях.

Нам невыгодно поджигать дома

Владелец санатория «Красный холм» Евгений Мухин в свою очередь говорит, что обвинения со стороны жильцов — необоснованные.

— Они нам совсем не мешали, — уверяет бизнесмен. — По ночам они частенько ходили, заодно и за территорией приглядывали. Теперь дом сгорел, а нам придётся тратить деньги, чтобы его разбирать. Это разве выгодно для нас? Хотя мы понимали, что к этому всё шло. Барак был очень старый, в нём проваливались полы, электропроводка не ремонтировалась не знаю с какого года. Его нужно было признавать аварийным и сносить. Жильцы же снова не побеспокоились об этом.

Также Мухин рассказал, что никаких кортов на этом месте строить не планировалось. Разговоры о возможном появлении теннисной площадки когда-то были, но точно не здесь — не под окнами памятника архитектуры Дома Пастухова.

Как это было

В доме сейчас работают специалисты Госпожнадзора. Они выясняют причины пожара

Вчера днём загорелось здание на территории санатория «Красный холм» в Ярославском районе. Клубы дыма было видно издалека. Приехавшим на место пожарным в администрации санатория почему-то сказали, что горит неэксплуатируемое здание. Видимо, имея ввиду, что не эксплуатируют здание они. Позже выяснилось, что в этом доме жили люди. Сейчас Госпожнадзор выясняет, из-за чего случился пожар, а власти думают, куда расселить людей хотя бы на время. Погорельцы тем временем ночуют у родственников и друзей.