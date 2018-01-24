Ярославским дорогам предложили инновационную смесь от «Роснано»

Ярославские дороги будут ремонтировать инновационным асфальтом

В правительстве Ярославской области презентовали инновационную асфальтобетонную смесь. Суперасфальт изобрели в «Роснано». Смесь «Унирем», как говорят разработчики, обладает повышенной долговечностью и высокой устойчивостью.

— На сегодняшний день эффективность этой разработки подтверждена многочисленными исследованиями. Более 30 миллионов квадратных метров дорожных покрытий в 28 регионах РФ уложено с применением модификатора, — рассказали в правительстве Ярославской области.

Теперь будут договариваться дальше.