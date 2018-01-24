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Ярославским дорогам предложили инновационную смесь от «Роснано»
24 января 2018
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В правительстве Ярославской области презентовали инновационную асфальтобетонную смесь. Суперасфальт изобрели в «Роснано». Смесь «Унирем», как говорят разработчики, обладает повышенной долговечностью и высокой устойчивостью.
— На сегодняшний день эффективность этой разработки подтверждена многочисленными исследованиями. Более 30 миллионов квадратных метров дорожных покрытий в 28 регионах РФ уложено с применением модификатора, — рассказали в правительстве Ярославской области.
Теперь будут договариваться дальше.
Депутаты областной думы назвали срок, за который можно полностью избавиться от плохих дорог в Ярославле.
Фото: Правительство ЯО
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