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Ярославцы потребовали спасти Петропавловский парк: арендатор запустил территорию
24 января 2018
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В Ярославле до 31 января жители города выбирают объекты, которые благоустроят по по программе «Решаем вместе!». Люди могут не только выбрать парк или сквер из списка, но и предложить благоустроить какое-то место, которое им кажется самым обделённым в этом плане.
Ярославцы попросили включить в список благоустройства Петропавловский парк в Красноперекопском районе и две территории в Брагино. Петиции, видимо, уже не помогают.
— Территория Петропавловского парка – очень популярная зона отдыха, — сказала первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Наталья Шетнева. — Но пока не урегулированы земельные отношения по данному участку. Он находится в федеральной собственности, есть арендатор, который не соблюдает условия договора. Решение о его включении в перечень для предварительного отбора в ближайшее время примет муниципальная комиссия.
Для мест, за которые проголосует большее количество людей, разработают эскизы благоустройства. Их обсудят с жителями города в феврале.
Фото: Александра Савельева
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