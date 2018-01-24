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За кражу пенсий и пособий бывший почтальон может получить до двух лет тюрьмы
24 января 2018
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Рыбинская прокуратура возбудила уголовное дело против местной 32-летней женщины, которая раньше работала почтальоном. Её обвиняют в том, что она присвоила себе больше 145 тысяч рублей выданных на пенсии и пособия.
— По материалам уголовного дела, вместо того, чтобы выдать деньги людям, почтальон оставила их себе, — рассказали в пресс-службе ярославской областной прокуратуры.
Когда на почте обнаружили, что деньги людям так и не донесли, женщину уволили.
Теперь ее будут судить по статье «Хищение чужого имущества», экс-почтальон может получить до двух лет лишения свободы.
Недавно суд рассмотрел уголовное дело в отношении 26-летней ярославны. Женщина пыталась обвинить в краже непонравившуюся ей пассажирку маршрутки, но потом призналась полицейским во лжи.
Фото: Александра Савельева
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