За кражу пенсий и пособий бывший почтальон может получить до двух лет тюрьмы

Женщина присвоила около 150 тысяч рублей

Рыбинская прокуратура возбудила уголовное дело против местной 32-летней женщины, которая раньше работала почтальоном. Её обвиняют в том, что она присвоила себе больше 145 тысяч рублей выданных на пенсии и пособия.

— По материалам уголовного дела, вместо того, чтобы выдать деньги людям, почтальон оставила их себе, — рассказали в пресс-службе ярославской областной прокуратуры.

Когда на почте обнаружили, что деньги людям так и не донесли, женщину уволили.

Теперь ее будут судить по статье «Хищение чужого имущества», экс-почтальон может получить до двух лет лишения свободы.

Недавно суд рассмотрел уголовное дело в отношении 26-летней ярославны. Женщина пыталась обвинить в краже непонравившуюся ей пассажирку маршрутки, но потом призналась полицейским во лжи.