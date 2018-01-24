На улице до сих пор пахнет гарью: как ярославский ресторатор помогал при пожаре в Праге

Ярославец помогал пострадавшим во время крупнейшего пожара в центре Праги

Ярославский ресторатор Ян Левин оказался в гуще событий во время страшного пожара, который произошёл в отеле в центре Праги. Из окон гостиницы снимали людей: двое погибли и ещё 34 человека получили ожоги разной степени тяжести и отравились угарным газом. Четырёхзвёздочный «Евростар Давид» находится через улицу от нового заведения, которое открыл ярославец.

— На нашей улице до сих пор пахнет гарью, — пишет ярославец спустя три дня после трагедии в Чехии. — Это самое трагичное происшествие подобного рода в Праге за последнее время. Искренне надеемся, что мы, оказавшиеся в эпицентре событий, сделали всё, что могли в такой ситуации. Полиция приняла решение размещать пострадавших у нас. Впрочем, шокированные постояльцы отеля (в основном иностранцы), самостоятельно покинувшие гостиницу, и так заполнили ресторан ещё до приезда спасателей. Мы делали, что могли — размещали людей, организовали раздачу воды, кормили всех желающих горячим супом.

Яна Левина в Ярославле знают как успешного ресторатора и любителя истории — он коллекционирует раритетные вещи, связанные с родным городом. А недавно опубликовал историю появления фразы «ярославцы все красавцы».