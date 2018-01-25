Обмани меня, если сможешь: пять признаков того, что вам врут

Детектор лжи не обманешь

«Он/она мне изменяет?», «Это он украл деньги?», «Он плетёт за моей спиной интриги?» — эти вопросы постоянно мелькают в наших головах. Недоверие, подозрительность стали нашими верными спутниками. А что делать, если на слово человеку уже не веришь? Всё популярнее у нас становится услуга пройти тест на детекторе лжи. Кто чаще всего обращается к полиграфологу, можно ли обмануть детектор лжи и как затейливый прибор помогает людям восстановить доверие, читайте в нашем материале.

Наш собеседник — Александр Лукин — специалист по проведению специальных интервью и исследований. В течение нескольких лет Александр работал в УМВД, помогал раскрывать преступления и ловить плохих парней (и девчонок). Несколько лет назад Александр открыл свою фирму, которая проверяет людей на детекторе лжи.

— Александр, кто к вам обращается? Наверняка обманутые мужья или жёны, которые хотят разоблачить вторую половину?

— Бывает, что обращаются. Но мы сами меньше берёмся за такие случаи. Это проблемы доверия в семье, а они решаются у психолога, а не у нас.

— Но ведь люди обращаются к вам, наверное, не для того, чтобы проблемы решить, а чтобы узнать — было или не было?

— Это редко. В основном они хотят решить проблемы со своей неуверенностью, предубеждениями, ревностью. Зачастую бывает так: я говорю человеку: «Ваши подозрения не подтвердились». Казалось бы, он должен радоваться. А он начинает говорить: «Вы мне врёте, вы неправильно провели исследование». Поэтому прежде чем приступить к таким исследованиям, я советуюсь с психологом и психиатром. За год я провожу максимум пять таких исследований.

— В таких случаях чаще подтверждается обман или наоборот?

— Как правило, подтверждается только половина опасений. Например, я говорю: да, вот здесь измена была, в командировке, допустим. А вот здесь ничего не было. Человек, который подозревает свою вторую половину, всегда думает о самом страшном. Так вот, самое страшное, как правило, не подтверждается.

— Какой случай разоблачения супружеской неверности можете вспомнить?

— Был случай, когда мужчина мне сказал «Спасибо». Он встречался с девушкой, они собирались пожениться, а она его подозревала и до свадьбы хотела узнать, было что-то или нет. Он ей действительно изменил, но на детектор лжи пошёл. Потому что очень ею дорожил, очень переживал, очень был обеспокоен всей этой ситуацией. Я девушке всё это объяснил и спросил: «Как думаете, стоит ли ему доверять дальше?». И она сказала: «Да». Потом парень позвонил мне и сказал: «Спасибо. Я бы лучше не объяснил». И это очень приятно. Ведь мы помогаем налаживать доверительные отношения, разбираться в причинах, почему так произошло.

— Хорошо, если не обманутые мужья и жёны, то кто к вам ещё обращается?

— Бизнесмены, банки. Мы проводим собеседования до приема на работу, при происшествиях каких-то на работе: кража, слив информации, злоупотребление обязанностями. Всё чаще к нам обращаются в рамках судебных исследований и во время следствия.

— А отказаться можно? Может, не хочу я на детектор лжи, даже если ничего не совершала.

— Можно, это всё на добровольной основе. Но очень часто мы помогаем людям. Это приносит гораздо больше эмоций, чем поимка преступников. Бывает и так: что-то случилось, а вы оказались в ненужное время в ненужном месте. Свидетелей нет и все улики указывают на вас. Вы становитесь подозреваемым. Как докажете свою невиновность? Или бывает, что свидетели опознают не того человека. Был случай: в Заволжском районе произошло изнасилование. По описанию девушки составили фоторобот и задержали подозреваемого. Жертва его опознала. Я провёл исследование на полиграфе и сказал, что это не он. Мне почти никто не поверил, а один сотрудник согласился и стал искать дальше. Через месяц задержали другого подозреваемого и полиграф подтвердил, что это он совершил преступление. И первого парня оправдали.

Проверка на детекторе - долгая и кропотливая работа

— А отказ от прохождения на детекторе автоматически указывает на то, что я что-то скрываю?

— В какой-то степени да.

— То есть невиновные всегда соглашаются на детектор?

— Да, всегда. Это просто вопрос психологии. Допустим, в комнате находились три человека, и пропали деньги. Двое соглашаются пройти детектор, а третий нет. Что подумают те двое? Значит, есть что скрывать? Понятно, что будут другие исследования и проведут огромную работу. Мы ведь не выносим вердикт, а просто констатируем факты. Что на такой-то вопрос зарегистрирована реакция, которая указывает на то, что именно этот человек совершил преступление.

— А правда, что человеку перед тестированием озвучивают вопросы?

— Да. Когда люди приходят, мы просим их рассказать о себе, общаемся. Мы всегда знаем, с чего начать беседу, чем закончить, когда и какие вопросы задать. Пытаемся понять, на какой волне собеседник, разговорить его, узнать, не принимал ли он каких-то запрещённых веществ, лекарств, алкоголя. Сначала задаём простые вопросы, например: «Сейчас 2018 год? В детстве вы ходили в школу?». А потом задаём интересующие нас вопросы: «А было такое, что вы что-то крали с предыдущего места работы? А было такое, что вас увольняли по каким-то отрицательным причинам?». И затем говорим, что такие вопросы будут заданы во время теста.

— Но человек ведь всё равно будет волноваться, даже если чист, как дитя. Сердце будет бешено колотиться, ладошки вспотеют. Разве это не повлияет на результат?

— Да, несомненно, человек волнуется. Но для этого мы и общаемся перед тестированием, чтобы произошла адаптация.

— А детектор можно обмануть?

— Есть люди с железным самообладанием, но таких крайне мало. Во время любого публичного выступления, собеседования, разговора на камеру происходит выброс адреналина, происходят физиологические изменения. Например, давление подскакивает, не до небес, конечно, но есть немного. Или ладошки потеть начинают. И вот эти незначительные изменения прибор вычисляет. Для этого и задают проверочные вопросы и параллельно те, которые интересуют.

Детектор улавливает все незначительные изменения

— А вы можете без детектора понять, что человек врёт? Какие признаки его выдают?

— Могу. Чаще всего это задержка ответа.

— Так, может, человек забыл что-то, вспоминает.

— Может. Но и мы знаем, какой вопрос нужно задать. Это прямой закрытый вопрос, то есть на который можно ответить да или нет. Если человек задумался, он решает, правду ему сказать или соврать. Плюс замена слов мимикой. Например, смех. Так называемый смех висельника. Ложь — это стресс. Мы врём, поэтому начинаем улыбаться. У человека, который лжёт, меняется дыхание, появляются жесты-дискрипторы, например, он вытирает губы. А ещё игнорирует сам вопрос и не отвечает на него.

— Все люди врут?

— Нет, это миф. Но и говорить обратное нельзя. Человек старается всё-таки не врать, иначе он не будет успешен, останется один. Потому что если я буду знать, что вы всё время врёте, зачем мне с вами общаться? Здесь есть вопрос выгоды. В какой момент выгодно соврать, а в какой нет.

Мы тоже захотели пройти тест и попытаться обмануть детектор лжи. Что из этого вышло, смотрите в нашем видео.