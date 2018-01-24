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Водитель дал по тормозам: в ярославской маршрутке пострадал ребёнок
24 января 2018
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В Ярославской маршрутке пострадал ребёнок. На проспекте Фрунзе после поворота с Московского проспекта маршрутка №46 резко затормозила. Из-за этого ехавший в салоне ПАЗа пятилетний мальчик упал и ударился лбом. Происшествие случилось 23 января около пяти часов вечера.
— Ребенок получил ушибы и нуждается в амбулаторном лечении, — рассказали в управлении ГИБДД по Ярославской области.
Причину, по которой транспорт резко затормозил, выясняют.
— По предварительной информации, маршрутку подрезал автомобиль, — сказали в Госавтоинспекции.
В этот же день еще одна маршрутка попала в ДТП на улице Чкалова. В аварии пострадала пенсионерка.
Фото: ГИБДД
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