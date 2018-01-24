Мэрия отказалась делать пешеходной улицу Нахимсона

Улицу оставят проезжей

Улицу Нахимсона в Ярославле пешеходной делать не будут. Хотя предложение об этом высказал ярославский ресторатор в социальных сетях, и тему бурно подхватили к обсуждению.

— Пора уже улицу Нахимсона делать пешеходной! На ней уже восемь заведений, — писал известный ярославский бизнесмен и владелец нескольких ресторанов Дмитрий Левченко.



Однако городские власти не согласились с этим доводом.

— Если это случится, то будет затруднен допуск к улице Андропова, на которой находится большое количество офисных зданий, — пояснили в департаменте городского хозяйства.— Кроме того, появятся дополнительные трудности с передвижением транспортных средств по Первомайской улице.