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Умер саксофонист ярославской группы «Мамульки BEND»
24 января 2018
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Сегодня в Ярославле умер саксофонист музыкальной группы «Мамульки BEND» Анатолий Воротынцев. Он находился на лечении в больнице.
Анатолий обратился к медикам, и те при обследовании обнаружили злокачественная опухоль желудка. Узнав страшный диагноз, музыкант решил, что будет бороться. Ему сделали операцию в столичной клинике и перевели на стационарное лечение в родной Ярославль. Но спасти саксофониста не удалось.
Прощание с участником группы состоится 26 января с 12 до 13 часов в Городском ритуальном центре на улице Магистральная, 1. Похоронят Анатолия на Осташинском кладбище. В 14:30 для тех, кто знал и любил музыканта поминки устроят в клубе «Китайский летчик Джао Да» на улице Нахимсона, 16.
Редакция приносит свои соболезнования родным и близким Анатолия.
Фото: Группа помощи Анатолию Воротынцеву/Vk.com
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