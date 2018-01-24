Умер саксофонист ярославской группы «Мамульки BEND»

Анатолий играл в группе на саксофоне

Сегодня в Ярославле умер саксофонист музыкальной группы «Мамульки BEND» Анатолий Воротынцев. Он находился на лечении в больнице.



— Анатолий начал чувствовать себя плохо в начале осени прошлого года, — рассказали в группе помощи, которую организовали, когда узнали о болезни музыканта.

Анатолий обратился к медикам, и те при обследовании обнаружили злокачественная опухоль желудка. Узнав страшный диагноз, музыкант решил, что будет бороться. Ему сделали операцию в столичной клинике и перевели на стационарное лечение в родной Ярославль. Но спасти саксофониста не удалось.

Прощание с участником группы состоится 26 января с 12 до 13 часов в Городском ритуальном центре на улице Магистральная, 1. Похоронят Анатолия на Осташинском кладбище. В 14:30 для тех, кто знал и любил музыканта поминки устроят в клубе «Китайский летчик Джао Да» на улице Нахимсона, 16.

Редакция приносит свои соболезнования родным и близким Анатолия.