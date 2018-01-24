В Ярославской области ипотечный бум: жители массово берут взаймы

Ярославцы стали чаще брать ипотеку

Жители Ярославской области кинулись брать ипотеку. В региональном отделении Центробанка посчитали, что количество денег, взятых взаймы у банков на покупку жилья, за прошлый год выросло на треть. Общий долг жителей области по ипотеке — 33,6 миллиарда рублей.

— За 11 месяцев 2017 года количество ипотечных жилищных кредитов в Ярославской области увеличилось на 22%, а их объем вырос на 30,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, — рассказал заместитель управляющего отделением по Ярославской области Банка России Евгений Ефремов. — Средневзвешенные ставки по ипотеке понизились с 12,6% до 10,7% годовых, что дало возможность ярославским семьям улучшить свои жилищные условия.

В среднем ярославские семьи берут в ипотеку 1,5 миллиона рублей на 15 лет.