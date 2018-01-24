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Город

Мороз по коже: публикуем фотоподборку из городов, в которые пришли настоящие холода

24 января 2018
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город, фоторепортаж

На этой неделе сразу в несколько регионов России пришли крепчайшие холода. Редакции Сети городских порталов следили за жизнью замерзающих городов в режиме онлайн. Мы собрали для вас доказательства того, что –50 на градуснике — еще не повод проводить дни напролет под теплым пледом в обнимку с батареей.

Несмотря на 40-градусные морозы, новосибирцам не сиделось дома — некоторые даже не застегивали куртки, настоящие сибиряки!

В морозы сибиряки не отказываются от своего любимого транспорта.

Читатель НГС.НОВОСТИ Евгений — любитель экстремального охлаждения. 19 января после 20-километровой пробежки он окунулся в прорубь, а уже утром 20 января, когда столбики термометров опускались до отметки –40 градусов, решил, что этого мало, и прыгнул в сугроб.

— Сегодня такой мороз, и захотелось чего-то экстремального... А так как работа на прорубь не отпускает, то выход один — купание в снегу! — прокомментировал читатель свое фото.

В Красноярском крае даже шкалы термометра не хватило. Температура воздуха опускалась ниже –50 градусов

Красноярские ЗОЖовцы не отказываются от утренних пробежек и в –40 градусов.

— Прекрасная погода для купания, — говорят красноярцы о 40-градусном морозе и ныряют в Енисей, отодвигая ногой льдинки от берега.

 

В Омске живут позитивные автовладельцы. Один из них не боится в мороз ходить в рваных джинсах, более того, он придумал быстрый способ отогреть салон автомобиля. Подсоединив фен к прикуривателю, он направил поток горячего воздуха на себя и на сиденья в салоне. 

— Греемся любыми способами, — говорит омич, хохочет и включает фен.

Тюменцам, которые давно закаляют свой организм, мороз также не страшен. В –30 градусов смельчаки бегают по городу с голым торсом. Эту фотографию прислал один из читателей 72.ru. 

Южноуральцы, в отличие от морозоустойчивых сибиряков, кутаются уже при 20-градусных морозах

В Челябинске не выдержали слабых морозов и теплотрассы, а машины превратились в сосульки.

— Отменяем поездку в Тюмень, наслаждаемся (горячими. — Прим. ред.) источниками здесь, — шутят участники сообщества «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте».

 

В Перми не так холодно, как в Сибири, но там другая напасть — город завалило снегом так, что по центру города можно передвигаться на лыжах.

Анастасия Оборина
Фото: Стас Соколов, Андрей Поляков, читатель НГС.НОВОСТИ, Максим Мельников, читатель 72.ru, Илья Бархатов, Павел Перов, Тимофей Калмаков
Видео: НГС Красноярск/Youtube.com, Александр Меньшиков/Vk.com, Дмитрий Редкоус/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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