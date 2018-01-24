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Из-за кредита женщина осталась без квартиры в центре Ярославля
24 января 2018
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Судебные приставы по Кировскому и Ленинскому районам арестовали квартиру 39-летней женщины.
Жилье в центре города жительница Ярославля оставила в залог банку, когда оформляла кредит. Долгое время она не вносила платежи, и банк обратился в суд.
Зная, что рискует потерять квартиру, женщина так и не рассчиталась с банком. В результате приставы арестовали квартиру. Если женщина не погасит долг, то жильё продадут. Но и этой суммы не хватит, чтобы полностью рассчитаться с банком.
— Долг женщины составляет 8 миллионов 800 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе судебных приставов. — А квартиру суд оценил в 6 миллионов 700 тысяч рублей.
Еще одна жительница Ярославля осталась без квартиры и дорогой иномарки из-за того, что погрязла в кредитах.
Фото: УФССП
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