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Пожар в санатории «Красный холм»: люди остались без дома, сгорели животные
24 января 2018
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Стали известны подробности пожара, который произошёл вчера в Ярославском районе на территории санатория «Красный холм». Оказалось, что горел деревянный барак, в котором жили люди.
— Там жили люди, теперь они остались без крыши над головой, — рассказали местные жители. — У них сгорели все вещи, которые были в доме. Говорят, что на пожаре погибли их домашние питомцы.
Пожар произошёл вчера днём. Пожарные долго проливали дом водой.
— Горело неэксплуатируемое здание, пострадавших нет, — было сказано о происшествии в сводке.
В санатории сказали, что ничего страшного не произошло. Теперь же выяснилось, что сгорело жильё у нескольких семей. Они говорят, что руководство санатория постоянно заявляло о том, что барак портит им вид.
В Главном управлении МЧС выясняют все обстоятельства случившегося.
Фото: Дарья Ерёмина
Видео: Дарья Ерёмина
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