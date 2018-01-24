Пожар в санатории «Красный холм»: люди остались без дома, сгорели животные

На территории санатория горел жилой барак

Стали известны подробности пожара, который произошёл вчера в Ярославском районе на территории санатория «Красный холм». Оказалось, что горел деревянный барак, в котором жили люди.

— Там жили люди, теперь они остались без крыши над головой, — рассказали местные жители. — У них сгорели все вещи, которые были в доме. Говорят, что на пожаре погибли их домашние питомцы.

Пожар произошёл вчера днём. Пожарные долго проливали дом водой.

— Горело неэксплуатируемое здание, пострадавших нет, — было сказано о происшествии в сводке.

В санатории сказали, что ничего страшного не произошло. Теперь же выяснилось, что сгорело жильё у нескольких семей. Они говорят, что руководство санатория постоянно заявляло о том, что барак портит им вид.

В Главном управлении МЧС выясняют все обстоятельства случившегося.