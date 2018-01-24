В ярославский штаб Навального нагрянула полиция

Полиция изъяла листовки с приглашением на митинг-забастовку

Вчера полицейские изъяли несколько тысяч листовок из ярославского штаба Алексея Навального. Об этом сообщила координатор штаба Елена Лекиашвили. Уточнила: восемь полицейских пришли к ним вчера около трех часов дня.

— Они назвали это осмотром места происшествия, сказали, что поступил анонимный звонок, — рассказала Елена.

Сторонники оппозиционера говорят, что правоохранители забрали из штаба только листовки с приглашением на согласованный митинг-забастовку, который пройдет 28 января.

Листовки из штабов Навального изъяли в Санкт-Петербурге, Казани и еще нескольких городах.

Алексея Навального Центризбирком не допустил до выборов. Теперь оппозиционер собирает акцию «гражданского протеста против обмана на выборах».

В Ярославле работает ещё один оппозиционный штаб Ксении Собчак, которая также намерена участвовать в борьбе за пост президента России. А недавно открылся студенческий штаб сторонников Владимира Путина.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.