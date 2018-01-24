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За благоустройство города ярославцы проголосовали через телевизор
24 января 2018
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В Ярославской области продолжается предварительный отбор территорий для включения в проект по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!». Опрос идет на сайте vmeste76.ru*, а также в общественных местах: магазинах, торговых центрах, библиотеках, МФЦ. Там все желающие заполняют специальные анкеты. С начала голосования на сайте побывали уже более 60 тысяч человек.
— Непосредственно в голосовании на портале приняли участие более 47 тысяч человек, — сообщили организаторы голосования. — Большая их часть заходила на сайт со смартфонов — это 63,3 %. С компьютеров голосовали реже — 33,2 %. Остальные участники пришли с планшетов. Есть даже те, кто голосовал с помощью «умных» телевизоров. Такая функция заложена в некоторых современных моделях.
В основном на сайт попадали из соцсетей — 47,6 %. Прямые заходы составили 26,4 %. Остальные переходили на портал с других сайтов — 14,7 %.
Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе уже второй год. С его помощью горожане сами выбирают места, которые, по их мнению, необходимо благоустроить в первую очередь.
*18+
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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