«Зовём тех, кого не пустили на Олимпиаду»: в Ярославскую область приглашают отстранённых от Игр спортсменов

Россия возмущена решением МОК

МОК продолжает издеваться над Олимпийской сборной России. Накануне комитет опубликовал предварительные списки спортсменов, которые смогут принять участие в Олимпиаде-2018. В них не попали те спортсмены, которые никогда не были замешаны в допинговых скандалах. В том числе лыжники Антон Шипулин и Сергей Устюгов, а также шорт-трекист Виктор Ан. Издевательства продолжились в более изощрённой форме. В этом же списке оказались наши фигуристы из парного катания и танцев на льду. Таким образом, чиновники разбили две наши ведущие пары. Всё спортивное сообщество и болельщики в ярости.

А тем временем администрация Рыбинска предлагает поддержать наших спортсменов. 3 и 4 марта в Дёмино пройдут соревнования по лыжным гонкам. Рыбинцы зовут Антона Шипулина и Сергея Устюгова принять в них участие.

— Антон Шипулин и Серей Устюгов, дорогие и любимые наши спортсмены! Вас не пригласили на Олимпийские игры в Пхёнчхане, потому что вы лучшие, и они вас боятся! Мы приглашаем вас на Деминский марафон, потому что вы лучшие, и мы вас любим! Парни, наши трибуны будут рукоплескать в вашу честь независимо от решений МОК. Потому что вы лучшие, и мы в вас верим! Мы хотим, чтобы приглашение, пройдя через десятки, сотни, а может, и тысячи людей, дошло до тех, кто лично знаком со спортсменами и передаст им наше обращение персонально, — рассказала пресс-секретарь рыбинской администрации Светлана Израйлева.