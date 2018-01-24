|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Депутаты посчитали, сколько лет нужно, чтобы привести дороги Ярославля в порядок
24 января 2018
944 7
Семь лет упорного ремонта нужно, чтобы привести в порядок дороги Ярославля. Такую цифру назвал депутат Ярославской областной думы Николай Бирук на обсуждении комитета по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству.
— Если программа по развитию дорожного хозяйства и транспорта будет работать до 2025 года, то город Ярославль будет приведен в порядок, — сказал депутат Николай Бирук. — Конечно, хотелось бы расширить рамки агломерации и отремонтировать дороги и в других населенных пунктах области, включая Рыбинск и Тутаев. Также хочется обратить внимание на качество выполнения проектно-сметной документации и сроки выполнения дорожных работ. Если в процессе торгов будет экономия средств, то просим департамент своевременно информировать депутатов, на какие дорожные объекты будут направлены высвободившиеся средства.
Речь идёт о программе «Безопасные и качественные дороги», по которой уже второй год подряд в Ярославле будут интенсивно ремонтировать десятки улиц. На дороги Ярославской области в этом году всего собираются потратить 5 миллиардов 342 миллиона рублей для ремонта 80 километров дорог и содержания всех остальных.
В Ярославле в 2018 году отремонтируют 22 улицы. А в 2017 ремонт шёл на 29 дорогах.
Фото: Ярославская областная дума
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Культура
Фильм недели
позавчера
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
нда чет как то некрасиво... далее
15 января
«Кто наш папа, чувак?»: дорога старости
Братья неожиданно узнают о лихой молодости матери, благодаря которой она на протяжении нескольких десятков лет находится в неведении, кто же...
«„Зеркало“ — антимещанское... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров