Депутаты посчитали, сколько лет нужно, чтобы привести дороги Ярославля в порядок

Депутаты посчитали, сколько лет нужно ремонтировать дороги Ярославля

Семь лет упорного ремонта нужно, чтобы привести в порядок дороги Ярославля. Такую цифру назвал депутат Ярославской областной думы Николай Бирук на обсуждении комитета по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству.

— Если программа по развитию дорожного хозяйства и транспорта будет работать до 2025 года, то город Ярославль будет приведен в порядок, — сказал депутат Николай Бирук. — Конечно, хотелось бы расширить рамки агломерации и отремонтировать дороги и в других населенных пунктах области, включая Рыбинск и Тутаев. Также хочется обратить внимание на качество выполнения проектно-сметной документации и сроки выполнения дорожных работ. Если в процессе торгов будет экономия средств, то просим департамент своевременно информировать депутатов, на какие дорожные объекты будут направлены высвободившиеся средства.

Речь идёт о программе «Безопасные и качественные дороги», по которой уже второй год подряд в Ярославле будут интенсивно ремонтировать десятки улиц. На дороги Ярославской области в этом году всего собираются потратить 5 миллиардов 342 миллиона рублей для ремонта 80 километров дорог и содержания всех остальных.