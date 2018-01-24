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Ярославль засветился в первом российском комиксе про байкеров

24 января 2018
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байкеры, фестиваль, Ярославль, комикс

В социальных сетях начали публиковать первый российский многосерийный комикс о жизни современных мотоциклистов, основанный на реальных событиях. Комикс Moto Family рассказывает о путешествиях трёх байкеров — медведя Степана, кота Феофана и лося Бориса. Они ездят по всей стране и посещают главные события в российской мотокультуре.

— Медведь Степан ездит на легендарном отечественном мотоцикле Урал М72 с люлькой, кот Феофан на одном из самых популярных мотоциклов в России — BMW R1200 GS, а лось Борис прожигает асфальт на кастомном Harley Davidson Heritage Softail Springer, — уточняют авторы комикса.

В конце путешествия герои комикса едут в Ярославль на семейный мотофестиваль Moto Family Days, чтобы найти возлюбленную медведя Степана.

— Степан познакомился с ней на мотофестивале годом ранее, но вот же незадача — не сохранил ее номер телефона, — рассказывают сюжет авторы комикса.

Над созданием комикса работает молодая российская команда, среди которых есть и мотоциклисты. Серии Moto Family они выкладывают несколько раз в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram.

Фестиваль Moto Family Days в этом году будет проходить с 20 по 22 июля. Колонна байкеров стартанёт из Москвы и проедет по историческим местам «Золотого Кольца», славящимся своими достопримечательностями.

В каждом из городов будет насыщенная культурно-развлекательная программа и «хлеб да соль» для участников мотопробега и горожан, — обещают организаторы фестиваля. — Присоединиться к колонне можно на всем пути мотопробега.

Колонну мотопробега будут сопровождать автобусы, где могут ехать родные и близкие мотоциклистов. В Ярославле мотоциклисты соберутся на Стрелке, а праздник пройдёт на Волжской набережной. Вечером будет салют.

В Ярославле уже несколько лет существует большой байкерский клуб. Каждый год в городе мотоциклисты шумно открывают и закрывают сезон.

Михаил Контуев
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Фото: Moto Family
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