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Ярославль засветился в первом российском комиксе про байкеров
24 января 2018
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В социальных сетях начали публиковать первый российский многосерийный комикс о жизни современных мотоциклистов, основанный на реальных событиях. Комикс Moto Family рассказывает о путешествиях трёх байкеров — медведя Степана, кота Феофана и лося Бориса. Они ездят по всей стране и посещают главные события в российской мотокультуре.
— Медведь Степан ездит на легендарном отечественном мотоцикле Урал М72 с люлькой, кот Феофан на одном из самых популярных мотоциклов в России — BMW R1200 GS, а лось Борис прожигает асфальт на кастомном Harley Davidson Heritage Softail Springer, — уточняют авторы комикса.
В конце путешествия герои комикса едут в Ярославль на семейный мотофестиваль Moto Family Days, чтобы найти возлюбленную медведя Степана.
— Степан познакомился с ней на мотофестивале годом ранее, но вот же незадача — не сохранил ее номер телефона, — рассказывают сюжет авторы комикса.
Над созданием комикса работает молодая российская команда, среди которых есть и мотоциклисты. Серии Moto Family они выкладывают несколько раз в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram.
Фестиваль Moto Family Days в этом году будет проходить с 20 по 22 июля. Колонна байкеров стартанёт из Москвы и проедет по историческим местам «Золотого Кольца», славящимся своими достопримечательностями.
В каждом из городов будет насыщенная культурно-развлекательная программа и «хлеб да соль» для участников мотопробега и горожан, — обещают организаторы фестиваля. — Присоединиться к колонне можно на всем пути мотопробега.
Колонну мотопробега будут сопровождать автобусы, где могут ехать родные и близкие мотоциклистов. В Ярославле мотоциклисты соберутся на Стрелке, а праздник пройдёт на Волжской набережной. Вечером будет салют.
В Ярославле уже несколько лет существует большой байкерский клуб. Каждый год в городе мотоциклисты шумно открывают и закрывают сезон.
Фото: Moto Family
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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