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На Пятёрке маршрутка врезалась в легковушку: пострадала пенсионерка
24 января 2018
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ДТП с маршруткой произошло на улице Чкалова возле Белинского рынка.
Вчера в 16:25 микроавтобус «Мерседес», который ехал по 94 маршруту, на перекрёстке врезался в ВАЗ. В аварии пострадала 80-летняя пассажирка маршрутки. Пенсионерка не удержалась во время удара и получила травмы.
— Женщина обратилась за медицинской помощью, ей назначили амбулаторное лечение, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.
Еще одно ДТП случилось во вторник ночью. В аварию попала скорая. Машина врезалась на перекрестке Московского проспекта и улицы Наумова в «Ладу-Весту». Травмы получили фельдшер и медсестра.
Фото: ГИБДД
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