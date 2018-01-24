На Пятёрке маршрутка врезалась в легковушку: пострадала пенсионерка

Маршрутка врезалась в ВАЗ на перекрестке улиц Чкалова и Белинского

ДТП с маршруткой произошло на улице Чкалова возле Белинского рынка.

Вчера в 16:25 микроавтобус «Мерседес», который ехал по 94 маршруту, на перекрёстке врезался в ВАЗ. В аварии пострадала 80-летняя пассажирка маршрутки. Пенсионерка не удержалась во время удара и получила травмы.

— Женщина обратилась за медицинской помощью, ей назначили амбулаторное лечение, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.

Еще одно ДТП случилось во вторник ночью. В аварию попала скорая. Машина врезалась на перекрестке Московского проспекта и улицы Наумова в «Ладу-Весту». Травмы получили фельдшер и медсестра.