Обратная связь

Город

Много курит бабушка моя: пенсионерка подожгла сигаретой собственный балкон

24 января 2018
1 553 0
ЧП, происшествия, Ярославль, пожар

Вчера в 10 часов вечера в Ярославле в пятиэтажном доме №46 по улице Колесовой произошёл пожар на одном из балконов на третьем этаже. Огонь заметил сосед снизу, мужчина побежал скорее рассказывать о пожаре хозяйке квартиры. 69-летняя женщина поблагодарила соседа, закрыла за ним дверь и пошла тушить огонь.

— Пожарные приехали, когда балкон уже вовсю полыхал, — рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Спасатели выдвинули лестницу и стали тушить огонь. Другие сотрудники побежали в квартиру. Чтобы туда попасть, им пришлось спилить входную железную дверь.

Когда спасатели вошли в квартиру, бабушка уже лежала на полу без сознания. Во время пожара на балконе в квартире было очень много дыма. Вероятно, она ползла к выходу, но ей не хватило сил. Спасатели вынесли женщину из дома и передали приехавшим врачам скорой помощи.

— В результате пожара сгорели вещи на балконе, — добавили в МЧС. — Ещё закоптилась комната. Очагом пожара стало тлеющее ватное одеяло.

Говорят, что бабушка курила. По всей видимости, она случайно подпалила одеяло и решила вынести его на балкон. Но оно не потухло и продолжало тлеть. Сам же балкон был отделан деревянными рейками, на нем хранилось много вещей. Поэтому и вспыхнул огонь.

Ещё один пожар произошёл вчера в санатории «Красный холм». Загоревшееся там здание несколько часов пожарные проливали водой.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: МЧС
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: Ярославцы смогут бесплатно посетить зоопарк

Бизнес
Как не вернуться из отпуска в никуда

Как не вернуться из отпуска в никуда
Спорт
Когда доремонтируют «Шинник» и как ЧМ-2018 зацепит Ярославль: шесть главных вопросов о спорте

Когда доремонтируют «Шинник» и как ЧМ-2018 зацепит Ярославль: шесть главных вопросов о спорте
Культура
Искусство в деталях

Искусство в деталях
Бизнес
Как защититься от ненастоящего Деда Мороза

Как защититься от ненастоящего Деда Мороза
Бизнес
Северная железная дорога – планы на будущее: Северный широтный ход и ускорение поездов

Северная железная дорога – планы на будущее: Северный широтный ход и ускорение поездов

Фильм недели
позавчера
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Комментарии (8): нда чет как то некрасиво... далее
15 января
«Кто наш папа, чувак?»: дорога старости
Братья неожиданно узнают о лихой молодости матери, благодаря которой она на протяжении нескольких десятков лет находится в неведении, кто же...
Комментарии (4): «„Зеркало“ — антимещанское... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 56,28 56,48
EUR 69,45 69,65
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 24.01
USD 56,41 -0,21
EUR 69,07 -0,19
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Ругион Медиа».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Ругион Медиа». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.