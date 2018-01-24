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Много курит бабушка моя: пенсионерка подожгла сигаретой собственный балкон
24 января 2018
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Вчера в 10 часов вечера в Ярославле в пятиэтажном доме №46 по улице Колесовой произошёл пожар на одном из балконов на третьем этаже. Огонь заметил сосед снизу, мужчина побежал скорее рассказывать о пожаре хозяйке квартиры. 69-летняя женщина поблагодарила соседа, закрыла за ним дверь и пошла тушить огонь.
— Пожарные приехали, когда балкон уже вовсю полыхал, — рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Спасатели выдвинули лестницу и стали тушить огонь. Другие сотрудники побежали в квартиру. Чтобы туда попасть, им пришлось спилить входную железную дверь.
Когда спасатели вошли в квартиру, бабушка уже лежала на полу без сознания. Во время пожара на балконе в квартире было очень много дыма. Вероятно, она ползла к выходу, но ей не хватило сил. Спасатели вынесли женщину из дома и передали приехавшим врачам скорой помощи.
— В результате пожара сгорели вещи на балконе, — добавили в МЧС. — Ещё закоптилась комната. Очагом пожара стало тлеющее ватное одеяло.
Говорят, что бабушка курила. По всей видимости, она случайно подпалила одеяло и решила вынести его на балкон. Но оно не потухло и продолжало тлеть. Сам же балкон был отделан деревянными рейками, на нем хранилось много вещей. Поэтому и вспыхнул огонь.
Ещё один пожар произошёл вчера в санатории «Красный холм». Загоревшееся там здание несколько часов пожарные проливали водой.
Фото: МЧС
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