Много курит бабушка моя: пенсионерка подожгла сигаретой собственный балкон

Во время пожара на балконе в квартире было очень много дыма

Вчера в 10 часов вечера в Ярославле в пятиэтажном доме №46 по улице Колесовой произошёл пожар на одном из балконов на третьем этаже. Огонь заметил сосед снизу, мужчина побежал скорее рассказывать о пожаре хозяйке квартиры. 69-летняя женщина поблагодарила соседа, закрыла за ним дверь и пошла тушить огонь.

— Пожарные приехали, когда балкон уже вовсю полыхал, — рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Спасатели выдвинули лестницу и стали тушить огонь. Другие сотрудники побежали в квартиру. Чтобы туда попасть, им пришлось спилить входную железную дверь.

Когда спасатели вошли в квартиру, бабушка уже лежала на полу без сознания. Во время пожара на балконе в квартире было очень много дыма. Вероятно, она ползла к выходу, но ей не хватило сил. Спасатели вынесли женщину из дома и передали приехавшим врачам скорой помощи.

— В результате пожара сгорели вещи на балконе, — добавили в МЧС. — Ещё закоптилась комната. Очагом пожара стало тлеющее ватное одеяло.

Говорят, что бабушка курила. По всей видимости, она случайно подпалила одеяло и решила вынести его на балкон. Но оно не потухло и продолжало тлеть. Сам же балкон был отделан деревянными рейками, на нем хранилось много вещей. Поэтому и вспыхнул огонь.

Ещё один пожар произошёл вчера в санатории «Красный холм». Загоревшееся там здание несколько часов пожарные проливали водой.