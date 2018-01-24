На проспекте-убийце за Волгой проткнул колесо снегоуборочный трактор

На проспекте Авиаторов меняют колесо трактору

Ну точно проклятый! На проспекте Авиаторов в Заволжском районе водители теряют колёса каждый день. Но ямы этой магистрали настолько суровы, что здесь оставил колесо снегоуборочный трактор.

Большая коммунальная машина с огромными крепкими колёсами угодила в яму с острыми краями.

Трактор пробил колесо на проклятом проспекте

— Даже трактор погнул диск на этой дороге. Как же тут легковушкам ездить? — говорят водители в сообществе «Ярославский автопортал 76».

— Я давно уже думаю на трактор выучиться и взять, например, ДТ-75 или Т-130 (болотник), — шутит в ответ Александр Иванов.

Как говорят очевидцы, техника стояла с пробитым колесом во вторник с 15 часов дня. Но большую запасную шину трактору смогли привезти лишь поздним вечером.

Проспект, мучающий ярославцев, отремонтируют в этом году в первую очередь.