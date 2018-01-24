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На проспекте-убийце за Волгой проткнул колесо снегоуборочный трактор

24 января 2018
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Ярославль, ямы на дорогах, проспект Авиаторов

Ну точно проклятый! На проспекте Авиаторов в Заволжском районе водители теряют колёса каждый день. Но ямы этой магистрали настолько суровы, что здесь оставил колесо снегоуборочный трактор.

На проспекте Авиаторов ярославцы теряют колеса в часы пик. А однажды там встрял москвич «Хаммере».

Большая коммунальная машина с огромными крепкими колёсами угодила в яму с острыми краями.

— Даже трактор погнул диск на этой дороге. Как же тут легковушкам ездить? — говорят водители в сообществе «Ярославский автопортал 76».

— Я давно уже думаю на трактор выучиться и взять, например, ДТ-75 или Т-130 (болотник), — шутит в ответ Александр Иванов.

Как говорят очевидцы, техника стояла с пробитым колесом во вторник с 15 часов дня. Но большую запасную шину трактору смогли привезти лишь поздним вечером.

Проспект, мучающий ярославцев, отремонтируют в этом году в первую очередь.

Анна Елкина
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Фото: Первый Ярославский автопортал
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