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На проспекте-убийце за Волгой проткнул колесо снегоуборочный трактор
24 января 2018
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Ну точно проклятый! На проспекте Авиаторов в Заволжском районе водители теряют колёса каждый день. Но ямы этой магистрали настолько суровы, что здесь оставил колесо снегоуборочный трактор.
На проспекте Авиаторов ярославцы теряют колеса в часы пик. А однажды там встрял москвич «Хаммере».
Большая коммунальная машина с огромными крепкими колёсами угодила в яму с острыми краями.
— Даже трактор погнул диск на этой дороге. Как же тут легковушкам ездить? — говорят водители в сообществе «Ярославский автопортал 76».
— Я давно уже думаю на трактор выучиться и взять, например, ДТ-75 или Т-130 (болотник), — шутит в ответ Александр Иванов.
Как говорят очевидцы, техника стояла с пробитым колесом во вторник с 15 часов дня. Но большую запасную шину трактору смогли привезти лишь поздним вечером.
Проспект, мучающий ярославцев, отремонтируют в этом году в первую очередь.
Фото: Первый Ярославский автопортал
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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