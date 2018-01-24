Зарплаты бюджетников вырастут на 14,5 млрд рублей. Рассказываем, кто получит больше всех

Зарплаты бюджетников в 2018 году будут проиндексированы на 4%

Премьер РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить 14,5 млрд рублей на индексацию доходов бюджетников в 2018 году. Половина этих денег будет потрачена на рост зарплат в образовательных учреждениях.

Распоряжение опубликовано на официальном сайте Кабмина РФ. В федеральном бюджете на индексацию зарплат в этом году зарезервировано 15,4 млрд рублей. Но сначала зарплаты будут повышены на 14,5 млрд рублей. В пояснительной записке к постановлению правительства РФ указано, что в сферу образования направляются 7,2 млрд рублей, в здравоохранение и науку — по 3,4 млрд, в сферу культуры — 0,5 млрд.

— Речь идет о врачах, медицинском персонале, учителях, преподавателях вузов, научных сотрудниках, работниках культуры федеральных государственных учреждений, — пояснил Дмитрий Медведев.

Еще почти миллиард Кабмин распределит позднее, с учетом итогов достижения целевых показателей повышения зарплат бюджетников. Всего в 2018 году зарплаты бюджетников будут проиндексированы на 4%.