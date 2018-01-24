Обратная связь

Город

В Ярославле устроят закрытый показ запрещенного фильма «Смерть Сталина»

24 января 2018
1 343 15
Ярославль, фильм, Смерть Сталина

Минкульт отозвал прокатное удостоверение фильма британского режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина». Картина должна была выйти на экраны 25 января, но посмотревшие ее деятели культуры попросили перенести показ фильма на полгода. В министерстве решили и вовсе не показывать скандальную картину.

Некоторые ярославцы все же смогут лично убедиться, настолько ли ужасен фильм. В киноклубе «Нефть» планируют устроить закрытый показ «Смерти Сталина».

 — Пока планируем показ «Смерти Сталина» на начало марта, — рассказал директор киноклуба Андрей Алексеев. — Он пройдет в закрытом формате или, может, в формате пресс-показа. В любом случае билеты на него купить будет нельзя.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Kinopoisk.ru
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: В Ярославской области заплатят за самую вкусную селедку под шубой

Бизнес
Как не вернуться из отпуска в никуда

Как не вернуться из отпуска в никуда
Спорт
Когда доремонтируют «Шинник» и как ЧМ-2018 зацепит Ярославль: шесть главных вопросов о спорте

Когда доремонтируют «Шинник» и как ЧМ-2018 зацепит Ярославль: шесть главных вопросов о спорте
Культура
Искусство в деталях

Искусство в деталях
Бизнес
Как защититься от ненастоящего Деда Мороза

Как защититься от ненастоящего Деда Мороза
Бизнес
Северная железная дорога – планы на будущее: Северный широтный ход и ускорение поездов

Северная железная дорога – планы на будущее: Северный широтный ход и ускорение поездов

Фильм недели
позавчера
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Комментарии (8): нда чет как то некрасиво... далее
15 января
«Кто наш папа, чувак?»: дорога старости
Братья неожиданно узнают о лихой молодости матери, благодаря которой она на протяжении нескольких десятков лет находится в неведении, кто же...
Комментарии (4): «„Зеркало“ — антимещанское... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 56,26 56,47
EUR 69,45 69,64
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 25.01
USD 56,39 -0,02
EUR 69,45 0,38
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Ругион Медиа».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Ругион Медиа». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.