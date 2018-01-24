|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Ярославле устроят закрытый показ запрещенного фильма «Смерть Сталина»
24 января 2018
1 343 15
Минкульт отозвал прокатное удостоверение фильма британского режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина». Картина должна была выйти на экраны 25 января, но посмотревшие ее деятели культуры попросили перенести показ фильма на полгода. В министерстве решили и вовсе не показывать скандальную картину.
Некоторые ярославцы все же смогут лично убедиться, настолько ли ужасен фильм. В киноклубе «Нефть» планируют устроить закрытый показ «Смерти Сталина».
— Пока планируем показ «Смерти Сталина» на начало марта, — рассказал директор киноклуба Андрей Алексеев. — Он пройдет в закрытом формате или, может, в формате пресс-показа. В любом случае билеты на него купить будет нельзя.
Фото: Kinopoisk.ru
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Культура
Фильм недели
позавчера
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
нда чет как то некрасиво... далее
15 января
«Кто наш папа, чувак?»: дорога старости
Братья неожиданно узнают о лихой молодости матери, благодаря которой она на протяжении нескольких десятков лет находится в неведении, кто же...
«„Зеркало“ — антимещанское... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров