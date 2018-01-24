В Ярославле устроят закрытый показ запрещенного фильма «Смерть Сталина»

У фильма отозвали прокатное удостоверение

Минкульт отозвал прокатное удостоверение фильма британского режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина». Картина должна была выйти на экраны 25 января, но посмотревшие ее деятели культуры попросили перенести показ фильма на полгода. В министерстве решили и вовсе не показывать скандальную картину.

Некоторые ярославцы все же смогут лично убедиться, настолько ли ужасен фильм. В киноклубе «Нефть» планируют устроить закрытый показ «Смерти Сталина».

— Пока планируем показ «Смерти Сталина» на начало марта, — рассказал директор киноклуба Андрей Алексеев. — Он пройдет в закрытом формате или, может, в формате пресс-показа. В любом случае билеты на него купить будет нельзя.