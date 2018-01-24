В Ярославской области заплатят за самую вкусную селедку под шубой

Победитель получит за блюдо три тысячи

Гастрономический конкурс «Под шубой» пройдет в Гаврилов-Ямском районе на фестивале «Снежинка Лахости». Зимний праздник пройдет 27 января в селе Стогинское.

Жителям области предлагают поучаствовать в конкурсах на самую оригинальную селедку под шубой. За победу обещают денежный приз — три тысячи рублей, за второе место — две тысячи, а за третье — одну. Участники фестиваля получат небольшие призы.

— Для участия в конкурсе придумали множество номинаций, — рассказали в туристско-информационном центре Гаврилов-Ямского муниципального района.

Оценивать будут оригинальность, оформление, соблюдение традиций приготовления.

Номинации:

«Одень еду» — за самую оригинальную шубу;

«Шубная» наука» — за лучший мастер-класс по приготовлению блюда под шубой;

«Вкусно и искусно» — за лучшее оформление праздничного стола;

«Шуба» и традиции» — за традиционное приготовления блюда;

«Шуба» и инновации — за креативность в приготовлении блюда;

«Шубное» проЧТЕНИЕ» — за большое количество собранных рецептов блюд под шубой;

— народное голосование «Выбери «шубку».

Заявку на участие можно оставить в Центре народного творчества на улице Советской, 31 или отправить по почте: Написать письмо .