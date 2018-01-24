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В Ярославской области заплатят за самую вкусную селедку под шубой
24 января 2018
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Гастрономический конкурс «Под шубой» пройдет в Гаврилов-Ямском районе на фестивале «Снежинка Лахости». Зимний праздник пройдет 27 января в селе Стогинское.
Жителям области предлагают поучаствовать в конкурсах на самую оригинальную селедку под шубой. За победу обещают денежный приз — три тысячи рублей, за второе место — две тысячи, а за третье — одну. Участники фестиваля получат небольшие призы.
— Для участия в конкурсе придумали множество номинаций, — рассказали в туристско-информационном центре Гаврилов-Ямского муниципального района.
Оценивать будут оригинальность, оформление, соблюдение традиций приготовления.
Номинации:
Заявку на участие можно оставить в Центре народного творчества на улице Советской, 31 или отправить по почте: Написать письмо.
Фото: Туристско-информационный центр Гаврилов-Ямского муниципального района
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