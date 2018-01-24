Пьяная жительница Ярославля пыталась обвинить в краже пассажирку маршрутки

Пьяная женщина в маршрутке решила обвинить другую пассажирку в краже

Необычное уголовное дело рассмотрел Дзержинский суд. 26-летнюю жительницу Ярославля обвиняли в ложном доносе.

В начале августа прошлого года пьяная женщина ехала вместе с мужем и дочерью в маршрутке. В кошельке одной из пассажирок она заметила несколько тысячных купюр и решила обвинить женщину в том, что та украла у нее семь тысяч рублей.

На остановке семья вышла вслед за пассажиркой на улице Панина. 26-летняя женщина попросила у нее двести рублей на такси, но получила отказ и побежала к проезжающим мимо полицейским. Им она рассказала, свою легенду об ограблении и указала на «преступницу».

Во время проверки ярославна созналась, что оговорила незнакомую женщину. Как только дело дошло до суда, она скрылась. Отыскали ее только в конце декабря и заключили под стражу на время суда.

— Суд назначил штраф в размере 7 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославля. — Но так как женщина находилась под стражей больше 20 дней, суд решил снизить штраф до пяти тысяч.