Пешеход в Ярославле пытался дать взятку гаишникам

Ярославцу назначили штраф за попытку дать взятку

Суд признал 56-летнего ярославца виновным в попытке дать взятку сотрудникам ГИБДД.

В октябре прошлого года мужчина перешел дорогу на улице Гагарина не по «зебре». Это заметили дежурившие рядом двое сотрудников ГИБДД. Чтобы на него не составляли протокол, ярославец предложил тысячу рублей. Гаишники отказались от денег и предупредили мужчину, что это уголовное преступление, но он оставил деньги в салоне служебной машины и ушел. Сотрудники ГИБДД сообщили об этом в дежурную часть.

— В суде мужчина полностью признал свою вину, — сообщили в пресс-службе прокуратуры. — Суд назначил ему штраф 10 тысяч рублей.

В начале года откупиться от гаишников попытался дальнобойщик. Мужчина предложил 200 рублей, теперь ему грозит год лишения свободы.