В Дзержинском районе Ярославля просверлили больше ста домофонов

В Брагино испортили больше ста домофонов

В Брагино испортили уже больше ста домофонов — высверливают панели вызова, чтобы домофон не работал.

Компания, занимающаяся ремонтом и установкой домофонов, призывает жителей Брагино не паниковать и обещает все бесплатно отремонтировать.

— Для запугивания жителей преступники запустили волну хаоса и вандализма по району. С помощью специнструмента высверливаются и, возможно, огнестрельного оружия, портятся панели вызова, и домофон приходит в негодность, — сообщили в компании «Строймастер-домофон». — На текущий момент испорчено около 100 домофонов. Призываем жителей сообщать о данных фактах в правоохранительные органы и подавать заявки нам для оперативного ремонта домофонов. Ремонт осуществляется бесплатно.

Скандал вокруг домофонов разгорелся в Дзержинском районе в выходные. Глава дзержинского управдома Сергей Сенчиков пояснил, что коммунальщики просто хотят навести порядок в этой сфере. Принимать окончательное решение о смене обслуживающей компании будут сами жильцы.