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В Дзержинском районе Ярославля просверлили больше ста домофонов
23 января 2018
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В Брагино испортили уже больше ста домофонов — высверливают панели вызова, чтобы домофон не работал.
Компания, занимающаяся ремонтом и установкой домофонов, призывает жителей Брагино не паниковать и обещает все бесплатно отремонтировать.
— Для запугивания жителей преступники запустили волну хаоса и вандализма по району. С помощью специнструмента высверливаются и, возможно, огнестрельного оружия, портятся панели вызова, и домофон приходит в негодность, — сообщили в компании «Строймастер-домофон». — На текущий момент испорчено около 100 домофонов. Призываем жителей сообщать о данных фактах в правоохранительные органы и подавать заявки нам для оперативного ремонта домофонов. Ремонт осуществляется бесплатно.
Скандал вокруг домофонов разгорелся в Дзержинском районе в выходные. Глава дзержинского управдома Сергей Сенчиков пояснил, что коммунальщики просто хотят навести порядок в этой сфере. Принимать окончательное решение о смене обслуживающей компании будут сами жильцы.
Фото: Строймастер Домофон / vk.com
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