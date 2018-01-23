На улице Свободы в Ярославле устроили дрифт

В центре Ярославля устроили дрифт на улице Свободы. ВАЗ, «виляя», ехал по заснеженной дороге и возле площади Юности чуть не врезался в автомобиль ВАЗ-2115.

Видео опасной езды выложили в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте».

— Я был пассажиром ВАЗ-2115, мы решили развернуться, когда на дороге никого не было. Очень быстро эти неадекватные прилетели, потом еще остановились и всей толпой, а их было человек 20, стали наезжать на нас. Ну, мы извинились и поехали все по своим делам, — написал Павел Николаев.

Свидетели пишут, что так по городу ехали машин семь, все «классики».

Ярославцев такая езда возмутила, и они высказали пожелание сотрудникам ГИБДД обратить внимание на любителей дрифта.

В выходные дрифт на «шестерках» устроили на Богоявленской и Октябрьской площадях.