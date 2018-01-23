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Ярославцы смогут сфотографироваться с Путиным в трех торговых центрах: адреса
23 января 2018
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Ярославцы могут сфотографироваться с президентом России. Специально для этого разработали интерактивную модель и приложение, которое позволяет ее увидеть. Работает так: наводишь смартфон на наклейку на полу, и на экране поднимается Владимир Путин.
Чтобы сделать снимок, необходимо скачать приложение «Фото с Путиным» и найти наклейку.
Для ярославцев решили даже устроить конкурс. У себя на страничке в соцсетях надо одним постом разместить пять фото из всех мест, где есть спецнаклейка (считаются фото с тегами #ПутинвЯрославле #ШтабПутина), и написать комментарий «Я сделал» по ссылке в «Инстаграме». Призы вручат в «Горке» 26 января. За фото с голографическим президентом первым пяти участникам игры дадут футболку с его портретом.
Где можно сделать селфи с Путиным:
Фото: Илья Смирнов
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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