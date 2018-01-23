|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В правительстве рассказали, как спасут ярославский ликеро-водочный завод
23 января 2018
2 481 6
Сложная ситуация, в которой оказался банк ВВБ, никак не отразится на работе по запуску ликеро-водочного завода «Ярославский». Так сегодня прокомментировал ситуацию заместитель председателя правительства области Валерий Холодов.
— Вопрос запуска ликеро-водочного завода «Ярославский» всегда стоял на особом контроле правительства области, — подчеркнул Валерий Холодов. — О нестабильной финансовой ситуации с банком ВВБ известно давно. Однако он является одним из многих кредиторов. Таким образом, работа продолжается. На данный момент проведены переговоры с Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, определен руководитель предприятия, разрабатываются механизмы дальнейшего развития завода. Правительство Ярославской области ведет переговоры с тремя инвесторами по вопросу возрождения ЛВЗ.
Запуск завода позволит создать более 250 новых рабочих мест, а также получить дополнительные доходы в региональный бюджет.
Сегодня о печальных перспективах ярославской ликерки сообщал директор предприятия.
— Мы вряд ли теперь скоро увидим работающий завод, — говорил Олег Звягинцев.
Фото: Дмитрий Миронов/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Культура
Фильм недели
позавчера
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
нда чет как то некрасиво... далее
15 января
«Кто наш папа, чувак?»: дорога старости
Братья неожиданно узнают о лихой молодости матери, благодаря которой она на протяжении нескольких десятков лет находится в неведении, кто же...
«„Зеркало“ — антимещанское... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров