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В правительстве рассказали, как спасут ярославский ликеро-водочный завод

23 января 2018
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Ярославль, ЛВЗ, ликёрка

Сложная ситуация, в которой оказался банк ВВБ, никак не отразится на работе по запуску ликеро-водочного завода «Ярославский». Так сегодня прокомментировал ситуацию заместитель председателя правительства области Валерий Холодов.

— Вопрос запуска ликеро-водочного завода «Ярославский» всегда стоял на особом контроле правительства области, — подчеркнул Валерий Холодов. — О нестабильной финансовой ситуации с банком ВВБ известно давно. Однако он является одним из многих кредиторов. Таким образом, работа продолжается. На данный момент проведены переговоры с Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, определен руководитель предприятия, разрабатываются механизмы дальнейшего развития завода. Правительство Ярославской области ведет переговоры с тремя инвесторами по вопросу возрождения ЛВЗ.

Запуск завода позволит создать более 250 новых рабочих мест, а также получить дополнительные доходы в региональный бюджет.

Сегодня о печальных перспективах ярославской ликерки сообщал директор предприятия.

— Мы вряд ли теперь скоро увидим работающий завод, — говорил Олег Звягинцев.

Ольга Прохорова
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Фото: Дмитрий Миронов/Vk.com
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