В Брагино на самом аварийном месте светофор включили по требованию детей

Переход теперь обезопасили

Он всё-таки светится. У пятой поликлиники в Ярославле наконец загорелся светофор. После того как на властей надавили... дети.

— Мы подписывали петицию, чтобы нам поставили светофор, — сказал Филипп Абдраманов, ученик 9 «Б» класса школы №26, которая находится рядом с опасным перекрёстком. — Так как сейчас зима, гололед, то риск попасть под машину велик.

Вообще-то светофор у поликлиники, где несколько лет происходили ДТП и часто сбивали пешеходов, поставили давно. Но не включили. Теперь он наконец заработал.