|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Брагино на самом аварийном месте светофор включили по требованию детей
23 января 2018
3 487 3
Он всё-таки светится. У пятой поликлиники в Ярославле наконец загорелся светофор. После того как на властей надавили... дети.
— Мы подписывали петицию, чтобы нам поставили светофор, — сказал Филипп Абдраманов, ученик 9 «Б» класса школы №26, которая находится рядом с опасным перекрёстком. — Так как сейчас зима, гололед, то риск попасть под машину велик.
Вообще-то светофор у поликлиники, где несколько лет происходили ДТП и часто сбивали пешеходов, поставили давно. Но не включили. Теперь он наконец заработал.
Фото: мэрия Ярославля
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Культура
Фильм недели
позавчера
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
нда чет как то некрасиво... далее
15 января
«Кто наш папа, чувак?»: дорога старости
Братья неожиданно узнают о лихой молодости матери, благодаря которой она на протяжении нескольких десятков лет находится в неведении, кто же...
«„Зеркало“ — антимещанское... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров