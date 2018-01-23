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Обзор
Пончикомания: где в Ярославле съесть самую вкусную выпечку
23 января 2018
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В Ярославле появился новый тренд — теперь модно есть не пироги, не шаурму, а пончики и донаты. Новым тренд стал из-за ларька российского поп-певца Стаса Костюшкина, который открыл пончиковую в самом центре города. Чем сразу же привлёк внимание всех — от чиновников до блогеров, от студентов до офис-менеджеров.
Обойти тему сладкой выпечки мы не смогли, в нашем новом обзоре «Гурмана в городе» расскажем о пончиковых Ярославля.
Русские пончики
Жаренные в масле пончики кафе «Русский чай» знали в Ярославле задолго до того, как Стас Костюшкин написал свой хит «Женщина, я не танцую». Кафе-столовая работает на пешеходной улице Кирова уже около десяти лет. И всё это время жарит пончики с сахарной пудрой. Купить тут можно от одного пончика — восемь рублей за штучку. А порция в три пончика с чаем выйдет в 49 рублей. Пончики здесь самые обычные — круглые и очень масляные. И, честно говоря, они оказались в этот раз не так хороши. На вкус сплошное масло, а некоторые и вовсе пережарены. Доедать такую выпечку не захотелось.
Где: улица Кирова, «Русский чай».
Пончики от Стаса Костюшкина
Ларёк с пончиками Caps нескромно разместился в самом начале пешеходной зоны улицы Кирова. Как мы уже писали, здесь за 50 рублей можно купить четыре пончика или два пончика и чай. На вид выпечка такая же простая — жареное тесто, посыпанное сахарной пудрой. Но вкус порадовал больше: ярко чувствуется добавление ванили и чуть влажное тесто. Пончики довольно масленые, но без перебора. Внутри заведения есть три места у барной стойки, чтобы перекусить.
Где: улица Кирова, Cups.
Модные пончики
Или американские донаты — красивая выпечка с глазурью. Такие подают в маленьких уютных кофейнях, и их бесконечно фотографируют фудблогеры. Мы взяли такой в Coffee Like на улице Свободы у площади Юности. Пончик отличается внешним видом и ценой — это уже выпечка из духовки, отдать за которую придётся 60 рублей за штучку. Но оно того стоило — пончик оказался мягким с двойной начинкой из крема и джема. В мини-кофейне есть несколько мест, чтобы уютно выпить кофе со своим пончиком.
Где: улица Свободы, 36; Coffee Like.
Изысканные пончики
Супер-мини-заведение Coffee to Go также расположилось на улице Свободы, на входе в Дом быта. Здесь можно взять лакомство только с собой или упаковать разноцветные пончики в подарочную коробку. Кофейня специализируется на пончиках с начинкой, создавая целые шедевры из этой выпечки — со вкусом банана, ванили, шоколада. Стоимость одной штуки — 69 рублей.
Где: улица Свободы, 36; Coffee to Go.
Фото: Александра Савельева, Анна Елкина
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