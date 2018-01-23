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Пропавший в Ярославле 17-летний подросток вернулся домой через неделю
23 января 2018
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На пятый день после пропажи вернулся домой 17-летний подросток из Брагино. Молодого человека по всему городу искали родственники, полицейские и волонтёры спасательного отряда.
— С парнем всё в порядке, — рассказали в «ЯрСпасе». — Поиски молодого человека прекращены.
Оказалось, что парень был с друзьями. Он просто решил немного отдохнуть.
Молодой человек ушёл из дома на прошлой неделе. Вечером обратно он не вернулся. Родители забили тревогу, подростка начали искать.
Фото: ЯрСпас
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