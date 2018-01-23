Пропавший в Ярославле 17-летний подросток вернулся домой через неделю

Молодой человек, пока его искали по всему городу, отдыхал с друзьями

На пятый день после пропажи вернулся домой 17-летний подросток из Брагино. Молодого человека по всему городу искали родственники, полицейские и волонтёры спасательного отряда.

— С парнем всё в порядке, — рассказали в «ЯрСпасе». — Поиски молодого человека прекращены.

Оказалось, что парень был с друзьями. Он просто решил немного отдохнуть.

Молодой человек ушёл из дома на прошлой неделе. Вечером обратно он не вернулся. Родители забили тревогу, подростка начали искать.