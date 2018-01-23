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Две участницы «Миссис Ярославль» не поделили корону
23 января 2018
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Дамы, которые будут соревноваться за главную корону в конкурсе «Миссис Ярославль», поучаствовали в фото- и видеосъёмке. Прекрасные ярославны в шикарных шубах позировали на фоне шикарных автомобилей. Ради съёмок девушки пошли на многое: даже чуть не подрались из-за шубы и из-за короны. В шутку, конечно. На самом деле, на съёмочной площадке царила дружеская атмосфера.
— Финал состоится 10 февраля в КЗЦ «Миллениум», — рассказали участницы конкурса.
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Фото: "Миссис Ярославль и Миссис Золотое кольцо"/Vk.com
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