Дожди и снегопады: в Ярославле резко потеплеет

|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
До середины этой недели в Ярославле будет морозно, а потом в город придёт резкое потепление. В пятницу днём столбики термометров поднимутся до –2°C. Одновременно с этим город завалит снегом — синоптики обещают обильные осадки.
— Снег будет идти до конца недели, но в пятницу и в воскресенье — особо сильный, — рассказали специалисты Gismeteo.ru. — 26 января, согласно прогнозам, выпадет 6 мм осадков, а 28-го — 5,5 мм. А на следующей неделе, когда днём воздух будет прогреваться до плюсовой температуры, возможны дожди.
Самым тёплым днём до конца месяца станет 30 января. Днём ожидается до +2°C. Холоднее всего будет завтра — 24 января: ночью до –17°C, а днём — около –11°C.
По народным приметам, если 24 января тепло, то весна будет ранней. Но, судя по прогнозу погоды, весны в Ярославле в этом году придётся ждать долго.
Фото: Елена Вахрушева, Gismeteo.ru
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Культура
Фильм недели
позавчера
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
нда чет как то некрасиво... далее
15 января
«Кто наш папа, чувак?»: дорога старости
Братья неожиданно узнают о лихой молодости матери, благодаря которой она на протяжении нескольких десятков лет находится в неведении, кто же...
«„Зеркало“ — антимещанское... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров