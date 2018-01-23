Дожди и снегопады: в Ярославле резко потеплеет

В конце недели, судя по прогнозам синоптиков, ожидаются снегопады

До середины этой недели в Ярославле будет морозно, а потом в город придёт резкое потепление. В пятницу днём столбики термометров поднимутся до –2°C. Одновременно с этим город завалит снегом — синоптики обещают обильные осадки.

— Снег будет идти до конца недели, но в пятницу и в воскресенье — особо сильный, — рассказали специалисты Gismeteo.ru. — 26 января, согласно прогнозам, выпадет 6 мм осадков, а 28-го — 5,5 мм. А на следующей неделе, когда днём воздух будет прогреваться до плюсовой температуры, возможны дожди.

Самым тёплым днём до конца месяца станет 30 января. Днём ожидается до +2°C. Холоднее всего будет завтра — 24 января: ночью до –17°C, а днём — около –11°C.

До конца месяца в Ярославле погода успеет кардинально поменяться

По народным приметам, если 24 января тепло, то весна будет ранней. Но, судя по прогнозу погоды, весны в Ярославле в этом году придётся ждать долго.