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В Ростове стали известны лидеры в голосовании на благоустройство
23 января 2018
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Новости компаний
Ярославль, да и вся Ярославская область, буквально, преображаются на глазах. Появляются новые детские площадки во дворах домов и детских учреждений, устанавливаются спортивные площадки, парки, и другие места массового отдыха обретают вторую жизнь. Такие преобразования стали возможны благодаря проекту «Решаем вместе».
Кто, как не местные жители лучше всего могут подсказать, что нужно улучшить, и чего в принципе не хватает. Так, на сайте проекта vmeste76.ru каждый может выразить свое мнение и проголосовать за один из объектов.
А в Ростове уже подвели промежуточные итоги проходящего голосования по отбору общественных территорий, которые нуждаются в срочном благоустройстве. С каждым реализованным в рамках проекта «Решаем вместе» объектом городская среда становится более комфортной для горожан.
По мнению ростовчан, пешеходная зона в районе конечной остановки общественного транспорта на ул. Северной непременно должна быть благоустроена первым делом. Именно она лидирует в голосовании. А следом за ней: Колхозная площадь, сквер «Комсомольский парк» и общественная территория по ул. Октябрьская от ул. Московской до ул. Радищева.
Кстати, кроме голосования на сайте, проходит и опрос мнения в магазинах, торговых центрах и МФЦ. Нужно лишь заполнить специальные анкеты, выбрав один из предложенных объектов, и опустить их в урну с логотипом проекта «Решаем вместе!»
Справка
Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе с 2017 года и осуществляется по четырем направлениям:
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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