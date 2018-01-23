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В центре Ярославля такси «Тройка» врезалось в легковушку: проспект встал в пробку

23 января 2018
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ДТП, дороги, происшествия, авто, пробки, Ярославль

В Ярославле на проспекте Толбухина произошла авария. На светофоре перед пересечением с улицей Свободы по направлению к Красному Перекопу в «Ладу» 14-й модели въехала машина «Рено» такси «Тройка».

— Легковушки столкнулись в крайнем правом ряду, объехать их можно, — рассказывают очевидцы. — Но затор всё же образовался.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», поток перед этим перекрёстком сейчас движется со скоростью 10 км/ч, но на совсем небольшом отрезке — от Угличской улицы.

Кроме того, небольшие заторы в Ярославле сейчас есть на улице Свободы от площади Волкова до ТЮЗа в обе стороны, на Республиканской улице от Красной площади до Октябрьского моста и на улице Победы от стадиона «Шинник» до проспекта Октября.

Накануне в Ярославле внедорожник на Советской улице сбил девушку и не остановился. В интернете есть видео этого происшествия.

Михаил Контуев
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Фото: Олег Сизов
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