В центре Ярославля такси «Тройка» врезалось в легковушку: проспект встал в пробку

Машины такси «Тройка» нередко попадают в сводки ДТП

В Ярославле на проспекте Толбухина произошла авария. На светофоре перед пересечением с улицей Свободы по направлению к Красному Перекопу в «Ладу» 14-й модели въехала машина «Рено» такси «Тройка».

— Легковушки столкнулись в крайнем правом ряду, объехать их можно, — рассказывают очевидцы. — Но затор всё же образовался.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», поток перед этим перекрёстком сейчас движется со скоростью 10 км/ч, но на совсем небольшом отрезке — от Угличской улицы.

Кроме того, небольшие заторы в Ярославле сейчас есть на улице Свободы от площади Волкова до ТЮЗа в обе стороны, на Республиканской улице от Красной площади до Октябрьского моста и на улице Победы от стадиона «Шинник» до проспекта Октября.

Накануне в Ярославле внедорожник на Советской улице сбил девушку и не остановился. В интернете есть видео этого происшествия.