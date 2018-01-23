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Певец Денис Майданов стал доверенным лицом Владимира Путина в Ярославской области

23 января 2018
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Ярославль, Путин, Денис Майданов, выборы 2018

Центризбирком зарегистрировал вторую часть списка доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина. В нём — трое жителей Ярославской области: глава крестьянского хозяйства Марина Степанова, заместитель генерального директора рыбинского завода «Сатурн» Виктор Поляков, а также известный российский певец, композитор, поэт, актёр и музыкальный продюсер Денис Майданов.

В списках значатся также известные всей стране люди — композитор Игорь Крутой, адвокат Анатолий Кучерена, певцы Лев Лещенко и Полина Гагарина, артист Владимир Винокур, врач Лео Бокерия, главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье, телеведущие Александр Масляков-старший, Леонид Якубович и Борис Корчевников и другие. Всего в списках 430 человек. У кандидатов может быть до 600 доверенных лиц.

— Доверенные лица осуществляют агитационную деятельность в пользу назначившего их кандидата, — говорится в избирательном праве. — В день голосования доверенное лицо кандидата имеет полномочия наблюдателя. Оно может присутствовать на избирательном участке для контроля за процессом голосования.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Мы многое знаем о кандидатах Владимире Путине, Ксении Собчак, Алексее Навальном, штабы которых есть в Ярославле. Но кто стоит за их именами, кто на самом деле делает их популярными в регионах и приводит избирателей к этим фамилиям в день выборов? Предлагаем познакомиться с начальницами региональных избирательных штабов.

Михаил Контуев
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Фото: Александра Савельева
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