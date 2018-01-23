Внедорожник на Советской сбил девушку и не остановился

Девушка встала и пошла дальше

В Ярославле на улице Советская сбили девушку. Всё происходящее попало на камеры видеонаблюдения.

Девушка начала переходить дорогу по пешеходному переходу, когда загорелся красный свет. В этот момент на Советскую стали поворачивать машины, которые должны были уступить дорогу пешеходам. Но водитель чёрного кроссовера то ли не увидел девушку, то ли останавливаться не захотел. Машина продолжила движение и сбила девушку. Хорошо, что скорость была небольшая. Удар всё равно оказался достаточно сильным: бедная девушка отлетела от машины и упала на асфальт. Правда, тут же встала и пошла дальше. И даже не стала выяснять отношения с водителем иномарки.

Водитель даже не вышел из машины, чтобы справиться о самочувствии девушки. Он спокойно дождался, когда все пешеходы уйдут, и уехал дальше. То есть просто покинул место ДТП. А это, как мы помним, лишение прав.

— То, что она ушла, может, просто шок. Кто разбирается в медицине, тот знает, что такое шок. Можно с высоты упасть приличной, встать, отряхнуться и пойти, а через несколько часов отойти в мир иной, так что в данных ситуациях всегда надо подходить к человеку, — пишут в соцсетях ярославцы.

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