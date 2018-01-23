Спонсор ярославской ликёрки прекратил финансировать завод

Ярославская ликёрка теперь вряд ли откроется

Все мечты и планы о возрождении старейшего завода Ярославля — ликёро-водочного производства, похоже, ими и останутся. Банк-спонсор завода остановил денежную помощь ликёрке.

Об этом 76.ru сообщил директор завода.

— Вы же слышали о проблемах с банком ВВБ, где сейчас введено временное руководство? С этими событиями мы вряд ли теперь скоро увидим работающий завод, — сказал директор ярославского ликёро-водочного завода Олег Звягинцев.

О сотрудничестве с этим банком договорились в правительстве Ярославской области. Банк должен был выкупить долги предприятия и возобновить производство. И уже начались первые перемены — запустили линию производства воды, правда, ненадолго. В декабре у банка начались проблемы, он стал задерживать коммунальные деньги ярославцев. А теперь под вопросом и финансирование завода.