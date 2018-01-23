Бывший пресс-секретарь экс-губернатора вернулся работать в полицию

Александр Шиханов прослужил в МВД 19 лет

Бывший пресс-секретарь губернатора Ярославской области Сергея Ястребова и экс-замруководителя пресс-службы мэрии Ярославля Александр Шиханов вышел на работу в полицию. Он занял место главного специалиста-эксперта культурного центра управления МВД по Ярославской области.

— Я буду заниматься развитием музея, культурными проектами для сотрудников, конкурсами, — объяснил Александр Шиханов. — Это не аттестованная должность, а гражданская служба.

Александр Шиханов прослужил во внутренних органах с 1995 по 2014 год. Шесть лет из них на должности начальника отдела информации и связей с общественностью регионального управления. Ушёл из полиции он в звании полковника внутренней службы. После три года Шиханов работал пресс-секретарем губернатора Сергея Ястребова и почти полгода заместителем начальника пресс-службы мэрии Ярославля.

Вскоре в городе появится новый вид полиции — туристическая. Её сотрудники будут помогать иностранцам: решать их проблемы, регулировать вопросы их пребывания здесь.