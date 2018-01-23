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В Ярославле заброшенный элеватор обнесли забором: почему

23 января 2018
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строительство, дома, Ярославль, элеваторы, коттеджы

Ставшие уже городской легендой элеваторы обнесли забором. Неужели снесут вслед за «Чайкой»? Мы побывали на месте и задали этот вопрос собстеннику территории.

Элеваторы грозно возвышаются над землёй. Видно их издалека. Практически каждый из нас бывал на элеваторах. Молодёжь любила приезжать на это место и устраивать фотосессии. Да и экстремалы облюбовали его, ведь можно было прыгать с тарзанки с самой крыши и карабкаться по полуразрушенным лестницам. Сейчас территория огорожена зелёным забором. Издали виднеется табличка «Частная территория. Вход воспрещён». Рядом стоит бытовка. Из неё выходят два охранника.

— Мы хотим пройти пофотографироваться. Можно? — спрашиваем у них.

— Нет, нельзя. Теперь это место под охраной, — отвечают охранники. - Пройти не получится. Полиция через три минуты приедет. Они и просто так могут нагрянуть с проверкой.

Об элеваторах знают не только в Ярославской области. Экстремалы из многих городов России приезжали сюда на слёты. Вот и недавно, не зная о том, что территория охраняется, на элеваторы нагрянули экстремалы из Владимира и Москвы.

— Они собирались тут куролесить. Девчонка мне показывала, что они делали раньше. Канат с одного здания на другой перекидывали и ходили по нему с палочкой. И тут такое же собирались делать. Но мы их развернули. Они расстроились. Ну а что делать? — говорит один из охранников.

Мы позвонили в один из ярославских банков, в чьей собственности сейчас находится эта территория.

- Забор поставили, чтобы объект просто не разнесли по кусочкам, - объяснили нам. - Собственника, который захотел бы построить здесь что-то, на данный момент нет.

В мэрии подтвердили: элеваторы сейчас принадлежат банку. Имущество выставили на торги, но желающих приобрести его пока не нашлось.

Анна Лурье
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Фото: Александра Савельева
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