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За ночь на улице Луначарского в Рыбинске произошло два ДТП с пострадавшими
23 января 2018
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Вчера в десятом часу вечера в Рыбинске на улице Луначарского «девятка» сбила пешехода.
На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи.
— ВАЗ-2109 сбил пешехода на проезжей части, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.
В половину третьего ночи всё на той же улице произошло еще одно ДТП. Столкнулись две иномарки «Фольксваген-Гольф» и «Опель-Корса». В аварии пострадали люди. Их состояние уточняется.
В Ярославле этой ночью около двух часов машина скорой помощи с пациентом на борту протаранила «Ладу-Весту». Фельдшер и медсестра получили травмы.
Фото: МЧС
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