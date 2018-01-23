За ночь на улице Луначарского в Рыбинске произошло два ДТП с пострадавшими

В десятом часу вечера в Рыбинске на улице Луначарского «девятка» сбила пешехода

Вчера в десятом часу вечера в Рыбинске на улице Луначарского «девятка» сбила пешехода.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи.

— ВАЗ-2109 сбил пешехода на проезжей части, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.

В половину третьего ночи всё на той же улице произошло еще одно ДТП. Столкнулись две иномарки «Фольксваген-Гольф» и «Опель-Корса». В аварии пострадали люди. Их состояние уточняется.

В Ярославле этой ночью около двух часов машина скорой помощи с пациентом на борту протаранила «Ладу-Весту». Фельдшер и медсестра получили травмы.