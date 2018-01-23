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ФАС заставит аптеки предлагать покупателям дешевые аналоги дорогих лекарств

23 января 2018
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аптеки, лекарства, общество, покупка

Аптекари будут предлагать покупателям дешевые аналоги оригинальных препаратов (дженерики). Эту обязанность Федеральная антимонопольная служба предполагает закрепить приказом Минздрава, пишет РБК. Так, если человек попросит продать ему препарат «Магне B6», который в среднем стоит 400–500 рублей за 50 таблеток, в аптеке ему будут обязаны предложить, например, дженерик «Магнелис B6», который обойдется почти вдвое дешевле.

Правительство РФ уже утвердило «дорожную карту» Федеральной антимонопольной службы (ФАС) «Развитие конкуренции в здравоохранении», где прописано это предложение.

Цель нововведения — «остановка вымывания из продажи недорогих лекарств».

— Требование направлено на повышение ценовой и ассортиментной доступности лекарственных препаратов для населения, — рассказала в интервью РБК заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Надежда Шаравская.

Предполагается, что приказ будет утвержден к ноябрю 2018 года. Контролировать выполнение требований будет Росздравнадзор.

Фармацевты в аптеках должны рассказывать клиентам о дешевых аналогах оригинальных препаратов, но надо учитывать, что, хотя аналоги и идентичны оригиналам по составу, их действие может сильно отличаться, рассказал Сети городских порталов главный клинический фармаколог России Владимир Петров.

— В этом вопросе нужно рассматривать две стороны. Есть оригинальные лекарства, а есть их дженерики. Допустим, мы сделали лекарство и в течение трех–пяти лет оно находится под патентной защитой. Как только это время истекает, кто угодно может воспроизводить лекарство с таким же составом, но с другим названием. Самый простой пример — аспирин. У этого лекарства есть миллион дженериков. Все они имеют разные названия и стоят дешевле. Но совсем не факт, что они действуют точно так же, как оригинальное вещество, несмотря на то что это одна и та же химическая структура. Это объясняется тонкими фармацевтическими технологиями, — считает эксперт.

Также, по мнению фармаколога, не стоит забывать об индивидуальной восприимчивости. Кому-то от температуры помогает аспирин, кому-то — парацетамол, а кому-то — анальгин. Это зависит от возраста, от переносимости, чувствительности и многих других моментов. Поэтому в аптеке фармацевт, который продает лекарство, должен предупредить, что конкретный препарат стоит дорого, но это оригинальный препарат, а есть аналог, который стоит дешевле.

Поэтому при выборе между оригинальным препаратом и дженериком лучше довериться к врачу, который назначает лекарство, уверен Владимир Петров.

Наталья Попельницкая
Фото: Сергей Сюрин
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