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Утром на Промышленном шоссе маршрутку развернуло поперёк дороги
23 января 2018
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Утром на скользкой заснеженной дороге в Ярославле сильно занесло маршрутку с пассажирами. Авария случилась на Промышленном шоссе на перекрёстке с одноименной улицей.
Маршрутку №38 развернуло поперёк дороги перед самым светофором. Автобус занял две полосы для движения — по одной в каждую сторону.
— Авария случилась около девяти утра, — рассказывают очевидцы. — Маршрутка задела «Ладу Веста».
Напомним, власти хотят заменить в Ярославле маршрутки муниципальным транспортом. А этой ночью на Московском проспекте машина скорой врезалась в «Ладу Веста».
Фото: Владимир Фёдоров / Ярославский автопортал 76
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