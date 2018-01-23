Утром на Промышленном шоссе маршрутку развернуло поперёк дороги

Маршрутку развернуло на скользкой дороге

Утром на скользкой заснеженной дороге в Ярославле сильно занесло маршрутку с пассажирами. Авария случилась на Промышленном шоссе на перекрёстке с одноименной улицей.

Маршрутку №38 развернуло поперёк дороги перед самым светофором. Автобус занял две полосы для движения — по одной в каждую сторону.

— Авария случилась около девяти утра, — рассказывают очевидцы. — Маршрутка задела «Ладу Веста».

Напомним, власти хотят заменить в Ярославле маршрутки муниципальным транспортом. А этой ночью на Московском проспекте машина скорой врезалась в «Ладу Веста».